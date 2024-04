Animais em situação de abandono na UFC ganharão coleiras antiparasitárias

Animais em situação de abandono no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC) receberão, nesta sexta-feira (19), coleiras antiparasitárias. A distribuição terá início às 10h e não será aberta ao público. A ação é organizada pela Secretaria de Meio Ambiente da UFC em parceria com a Secretaria de Proteção Animal do Ceará (Sepa).

As coleiras protetoras evitam a transmissão de pulgas, carrapatos e até mesmo do mosquito-palha, transmissor do calazar (leishmaniose visceral). Segundo a Sepa, o item não solta cheiro e não agride o pelo dos bichos.

A ação é mais um esforço da Sepa para promover o bem-estar dos animais em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes cuidados básicos e prevenindo doenças que podem comprometer sua saúde. David Rattacaso Titular da Sepa

Ele também destaca que o encoleiramento garante segurança para a saúde pública ao reduzir o risco de transmissão de doenças para outros animais e humanos.

Encoleiramento de cachorros em situação de abandono na UFC

Quando: Sexta-feira, 19 de abril, às 10h

Onde: Campus do Pici