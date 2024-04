Vítima de acidente em academia no Ceará volta a ter sensibilidade nas pernas: 'Todo dia uma vitória'

A sensação de tomar um banho gelado pode ser algo corriqueiro para muitas pessoas. Para Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, no entanto, sentir o calafrio é um motivo para comemorar. O ex-motorista de aplicativo, que sofreu um grave acidente com um aparelho de academia em Juazeiro do Norte, no Ceará, em agosto do ano passado, compartilhou como foi a experiência de sentir, pela primeira vez desde o ocorrido, a variação térmica em toda a perna.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Regilânio conta que esta semana foi um marco para a sua evolução e comenta com muita alegria a volta da sensibilidade. "Todo dia é uma vitória. Sentir de novo a diferença entre o frio e calor na minha perna. Quando fui tomar banho e senti aquela água gelada, fiquei muito feliz", diz.

Ele passou por uma importante cirurgia no dia 5 de agosto de 2023, um dia após o acidente, para descomprimir e realinhar a coluna. O cearense sofreu um traumatismo raquimedular, uma lesão traumática decorrente de uma luxação, que é o deslocamento de uma vértebra, comprometendo a medula. Na época, a equipe médica chegou a avaliar que ele tinha apenas 1% de chance de voltar a andar. Oito meses depois, ele celebra o avanço no tratamento e vê o futuro com muita esperança.

"Meu destino não é ficar numa cadeira. Deus só dá uma cruz que você pode carregar, eu sabia que eu ia conseguir. Graças a Deus, estou bem, tive muita evolução desde a cirurgia. Eu só tenho a agradecer aos médicos. Minha evolução é pelo bom trabalho dos profissionais de saúde", comenta.

Após o procedimento cirúrgico, Regilânio recebeu alta e iniciou o tratamento de reabilitação, com sessões de fisioterapia 5 vezes por semana. Ele também voltou a frequentar a academia e revelou o desejo de se tornar um levantador de peso.

"Foi um desafio [voltar para a academia]. Eu tinha medo, vinha aquele filme na minha cabeça da pancada [do acidente]. Eu enfrentei esse medo e tenho evoluído bastante" diz Regilânio, que é acompanhado por professores de educação física na academia.

O ex-motorista de aplicativo conta que a evolução no quadro de saúde lhe permite, hoje, viver com mais autonomia e independência. Ele ainda conta com o auxílio de uma cadeira de rodas, andadores e moletas para se locomover, mas diz, aliviado, que consegue tomar banho sozinho, tarefa que, antes, só era possível com a ajuda da esposa.

A companheira de Regilânio precisou deixar o emprego para se dedicar à rotina de cuidados que o tratamento de saúde dele exige. Segundo o cearense, o objetivo é que, em breve, a mulher possa retornar ao trabalho e ele consiga realizar todas as tarefas novamente.

"É uma evolução muito grande. Eu era muito depende da minha esposa, precisava de pelo menos duas pessoas para conseguir tomar banho, e hoje eu tomo banho sozinho", revelou.

O acidente ocorreu durante uma sessão de treino em uma academia de Juazeiro do Norte, no dia 4 de agosto do ano passado. Após o equipamento despencar sobre os ombros e o pescoço de Regilânio, o cearense sofreu uma grave lesão na coluna.

Em vídeo, é possível visualizar o momento em que Regilânio senta no aparelho para descansar e a barra cai. Logo depois, ele foi socorrido às pressas pelas pessoas que estavam no local.

O neurocirurgião Ronaldo Ferreira, que acompanha o caso de Regilânio, detalhou que a vítima sofreu um traumatismo raquimedular, uma lesão traumática decorrente de uma luxação, que é o deslocamento de uma vértebra, comprometendo a medula.

Três meses depois do acidente, o homem teve um avanço no tratamento e conseguiu engatinhar pela primeira vez. Ele tinha saído do Ceará no início de novembro de 2023 para fazer um tratamento na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, em Salvador, na Bahia.

Para custear equipamentos e remédios necessários para o tratamento, familiares e amigos de Regilânio contaram com doações. Eles abriram uma vaquinha com objetivo de arrecadar R$ 35 mil. A iniciativa contou com a participação de 1.544 pessoas e eles atingiram a meta.