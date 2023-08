Homem vítima de acidente em aparelho de academia agradece doações em vaquinha online; veja vídeo

Regilânio da Silva Inácio, homem que fraturou a coluna em uma academia de Juazeiro do Norte na última sexta-feira (4), agradeceu as doações destinadas a ele por meio de uma vaquinha online, criada com o intuito de arrecadar quantia para auxiliá-lo nos custos do tratamento após a cirurgia para corrigir um traumatismo raquimedular.

Em um vídeo publicado no Instagram nesta quarta (9), a esposa dele confirmou a recuperação gradual e deixou que o próprio agradecesse pelo carinho que tem sido deixado por meio das redes sociais. "Estou aqui para falar um pouquinho, agradecido a todos vocês por tudo que estão fazendo e venham a fazer por mim. Agradeço do fundo do coração pelas orações, pelas doações, por tudo mesmo", declarou Regilânio nas imagens.

Veja o vídeo:

Segundo o próprio perfil criado para incentivar as doações, uma segunda vaquinha já foi realizada e a marca de mais de R$ 100 mil foi alcançada de forma virtual, reforçando a comoção com a história do aluno da academia.

No fim do vídeo, ele ainda destinou orações a todos que têm contribuído, enquanto a esposa pontuou que a previsão de alta é para a quinta-feira (10).

Grave lesão

Regilânio sofreu uma lesão grave na coluna após um equipamento despencar sobre os ombros e o pescoço dele durante uma sessão de treino em uma academia de Juazeiro do Norte, na sexta-feira (4).

Ele estava usando o aparelho e sentou para descansar quando o acidente ocorreu. Nas imagens, divulgadas após o acidente, é possível visualizar que Regilânio foi socorrido às pressas pelas pessoas que estavam no local.

No domingo (6), o cearense foi submetido a uma cirurgia com o objetivo de corrigir a fratura. Segundo o neurocirurgião Ronaldo Ferreira, do Hospital Santo Antônio, em Barbalha, o objetivo era descomprimir e realinhar a coluna.

Apesar disso, a previsão dos profissionais de saúde que acompanham Regilânio continuam pontuando que ele tem apenas 1% de chance de voltar a andar, mas as dores pela lesão já diminuíram e ele está conseguindo se alimentar sozinho.

Confiança na recuperação

Nesta quarta (9), em entrevista ao Diário do Nordeste, a irmã de Regilânio, Maria Aparecida da Silva Inácio, revelou como o homem se sentiu no momento do acidente e como tem lidado com a recuperação.

"Ele lembra de tudo direitinho e diz que sentiu muita dor, ele conta que é como se alma dele tivesse saído do corpo e imaginou que tivesse morrido", comentou ela durante o relato.

Segundo a irmã, a recuperação tem sido difícil, já que o momento é de adaptação, mas ele tem recebido força constante dos amigos e familiares para superar o trauma vivido nos últimos dias.

"Ele sentou, sentiu muita dor e chorou, mas é um passo de cada vez. Ele tem a sensação que vai cair para lado. 'Meu corpo é como se não tivesse mais equilíbrio', diz ele. Ontem [terça-feira] senti ele meio triste, mas todo dia eu vou lá e a gente tenta segurar as lágrimas. Foi uma segunda oportunidade", reforçou ela.

Enquanto isso, nas redes sociais, o perfil criado para ajudar Regilânio já conta com mais de 21,3 mil seguidores e traz postagens positivas sobre a arrecadação para ajudá-lo. "É pessoal, assim como em um dos versos de "We Are The Champions", não tem sido um cruzeiro nada prazeroso... Mas, com muita fé e a ajuda de todos vocês, a tempestade vai passar e nós continuaremos lutando até o fim", diz uma das publicações.

