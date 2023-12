Vítima de acidente em academia de Juazeiro do Norte registra os primeiros passos

O cearense Regilânio da Silva, 42, teve um importante avanço no tratamento e conseguiu dar os primeiros passos após três meses do acidente dentro de uma academia, em Juazeiro do Norte (CE) — que resultou em grave lesão na coluna. No Instagram, ele publicou vídeo da leve caminhada.

"Só tenho a agradecer a Deus, a minha guerreira e a todos os fisioterapeutas que me acompanha nessa batalha", escreveu o Regilânio na publicação.

Assista:

No começo do novembro, ele saiu do Ceará para realizar um tratamento especial na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, em Salvador, na Bahia.

Na rede social, ele ainda adiantou: "se preparando para voltar para casa, eu e minha guerreira".

Relembre o caso

O acidente ocorreu durante uma sessão de treino em uma academia de Juazeiro do Norte, no dia 4 de agosto deste ano. Após o equipamento despencar sobre os ombros e o pescoço de Regilânio, o cearense sofreu uma grave lesão na coluna.

Em vídeo do local, é possível visualizar o momento em que Regilânio senta no aparelho para descansar e a barra cai. Logo depois, ele foi socorrido às pressas pelas pessoas que estavam no local.

No dia 5 de agosto, o cearense foi submetido a uma cirurgia com o objetivo de corrigir a fratura, sendo necessário descomprimir e realinhar a coluna. A previsão dada, na época, foi de que ele tinha apenas 1% de chance de voltar a andar.

O neurocirurgião Ronaldo Ferreira, que acompanha o caso de Regilânio, detalhou que a vítima sofreu um traumatismo raquimedular, uma lesão traumática decorrente de uma luxação, que é o deslocamento de uma vértebra, comprometendo a medula.