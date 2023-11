Vítima de acidente em academia de Juazeiro do Norte avança em tratamento e começa a engatinhar

Após três meses desde o acidente dentro de academia, em Juazeiro do Norte, que resultou em grave lesão na coluna, o cearense Regilânio da Silva, 42 anos, teve um importante avanço no tratamento e conseguiu engatinhar pela primeira vez, com a força do quadril, desde a ocorrência. No começo do mês, saiu do Ceará para realizar um tratamento especial na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, em Salvador, na Bahia, onde deve permanecer internado até o fim de novembro.

O acidente aconteceu no dia 4 de agosto, no município de Juazeiro do Norte, Ceará. A máquina de exercício caiu, atingindo os ombros e pescoço de Regilânio, e deixando o cearense com menos de 1% de chance de voltar a andar.

Apesar do diagnóstico, Regilânio seguiu buscando tratamentos para se recuperar. "Ainda não estou mexendo as pernas. Engatinho com a força do quadril". Segundo Regilânio, ele sente até o joelho na perna esquerda e, na direita, na coxa até acima do joelho.

"Tudo é difícil, porque é tudo novo. Você tem que ter muita força de vontade para aprender alguma coisa", acrescentou.

Ele realiza diversos exercícios, como equilíbrio de tronco, musculação transferência e técnicas para controlar urina. Além disso, há atividades mais lúdicas, como tênis de mesa e basquete. Por conta do tratamento, vê melhoras: "já estou começando a me transferir da cama para a cadeira, a vestir roupa".

Avanço no tratamento

Para conquistar os avanços no tratamento, o esforço e a disciplina são intensos. A rotina é quase sempre a mesma: acordar, tomar café e fazer exercícios. Depois há uma pausa para lanche, e mais atividades; almoço, e mais atividades. O descanso ocorre pela noite.

Regilânio da Silva Cearense "Os tratamentos aqui são quase iguais aos outros, mas aqui temos o dia todo de tratamento. Tem mais atenção aos pacientes, com médicos e enfermeiras 24 horas pra lhe dar atenção. É muito bom aqui".

Diante dos avanços, Regilânio relata a sensação de estar conquistando os objetivos. O sonho maior é voltar a andar: "só vou desistir quando eu morrer".

Cadastro na fisioterapia

Conforme Regilânio, os pacientes se cadastram de forma remota e depois são chamados. Ele acreditava que ele podia se cadastrar em todas as unidades. "Fizemos isso para ser chamado mais rápido. Mas cadastramos em Salvador primeiro e, quando fui cadastrar em Fortaleza, não podia".

Dentre as unidades, estão:

Brasília

Brasília - Lago Norte

São Luís (Maranhão)

Salvador (Bahia)

Belo Horizonte (Minas Gerais)

Fortaleza (Ceará)

Macapá (Amapá)

Belém (Pará)

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

No caso do cearense, foi preciso apenas um mês de espera antes de ser chamado. Acompanhado da esposa, Socorro Pereira, saiu de Juazeiro do Norte para Salvador, na Bahia.

Relembre o caso

O acidente ocorrem durante uma sessão de treino em uma academia de Juazeiro do Norte, no dia 4 de agosto deste ano. Após equipamento despencar sobre os ombros e o pescoço de Regilânio, o cearense sofreu uma grave lesão na coluna.

Em vídeo do local, é possível visualizar o momento em que Regilânio senta no aparelho para descansar e a barra cai. Logo depois, foi socorrido às pressas pelas pessoas que estavam no local.

No dia 5 de agosto, o cearense foi submetido a uma cirurgia com o objetivo de corrigir a fratura, sendo necessário descomprimir e realinhar a coluna. A previsão dada, na época, foi de que ele tinha apenas 1% de chance de voltar a andar. O neurocirurgião Ronaldo Ferreira, que acompanha o caso de Regilânio, detalhou que ele vítima sofreu um traumatismo raquimedular, uma lesão traumática decorrente de uma luxação, que é o deslocamento de uma vértebra, comprometendo a medula.