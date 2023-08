Máquina cai sobre ombros e pescoço de aluno em academia do Ceará; estado de saúde é grave

Um aparelho de musculação caiu e atingiu um aluno, enquanto ele treinava em uma academia na cidade de Juazeiro do Norte, Interior do Ceará. O homem, de identidade preservada, foi socorrido às pressas e precisará passar por cirurgia.

O aluno havia acabado de sentar para descansar entre as séries, quando a máquina caiu atingindo ombros e pescoço. Câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial registraram o momento do acidente.

O ocorrido foi nessa sexta-feira (4). A academia estava lotada no momento em que o aparelho caiu.

Washington Araújo, proprietário da academia, disse à TV Verdes Mares que a vítima do acidente corre risco de perder parte dos movimentos.

Ele lamenta o ocorrido e destacou que o estabelecimento vem prestando apoio e custeando parte dos gastos hospitalares.

"1% de chance de voltar a andar"

A família do jovem disse à TVM que ele está consciente, mas o quadro de saúde é grave: "estamos à espera de um milagre".

"A pancada foi de 150 quilos. Ele não sente as pernas. A cirurgia vai aliviar as dores, mas ainda não sabem se ele vai voltar a andar. A chance é de 1% de voltar a andar. O ideal era ir pra Fortaleza mas como o caso é grave o hospital não autoriza a viagem", disse a irmã.

"A gente está do lado da família neste momento prestando solidariedade. Estive no hospital para tratar de assunto relacionado à cirurgia. Vamos dar toda a assistência à família para que a cirurgia ocorra o mais breve possível. A academia vai custear uma parte e a família uma porcentagem", conforme o empresário.

Washington Araújo Sócio da academia Nossa preocupação não é financeira, nossa preocupação é com a saúde e restauração da vida dele, que ele possa se recuperar o mais breve possível. Se demorar ele pode perder os movimentos. Vamos fazer de tudo para que a nossa parte seja cumprida.

Legenda: Conforme a academia, a máquina segue livre para uso Foto: Lorena Tavares

Cícero Aparecido, coordenador da academia, explica que a máquina se chama 'hack squat' e é usada nos agachamentos. Segundo Cícero, o aluno que se machucou já treina "há bastante tempo" e "a máquina continua em uso, em perfeito estado".

"O aparelho em questão se encontrava em perfeito estado de funcionamento, visto que a máquina foi adquirida há menos de 60 dias. Salientamos que são efetuadas manutenções periódicas em todos os maquinários. Houve pronto atendimento de nossa equipe, que é capacitada para agir nessas emergências".

