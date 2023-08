Aluno que sofreu acidente com aparelho de 150 kg na academia recebe alta no Ceará

Vítima de um acidente em uma academia em Juazeiro do Norte, Regilânio da Silva Inácio recebeu alta médica na tarde desta quinta-feira (10) após seis dias internado no Hospital Santo Antônio, em Barbalha. O acidente aconteceu na última sexta-feira (4), e ele passou por uma cirurgia no sábado (5).

"Finalmente pessoal, estamos nos preparando para ir para casa. Graças a Deus, a alta vai acontecer. Eu quero agradecer a todos que se fizeram presentes até o momento. Lembrando que esse é mais um passo que a gente está vencendo", disse a esposa de Regilânio, Socorro.

"Bom pessoal, muito obrigada por tudo, pela força que vocês me deram, em orações, em ajuda, em tudo. Que Deus continue iluminando vocês para poder continuar me iluminando. Muito obrigada mesmo", declarou Regilânio.

Grave lesão

Regilânio sofreu uma lesão grave na coluna após um equipamento despencar sobre os ombros e o pescoço dele durante uma sessão de treino em uma academia de Juazeiro do Norte, na sexta-feira (4).

Ele estava usando o aparelho e sentou para descansar quando o acidente ocorreu. Nas imagens, divulgadas após o acidente, é possível visualizar que Regilânio foi socorrido às pressas pelas pessoas que estavam no local.

No sábado (5), o cearense foi submetido a uma cirurgia com o objetivo de corrigir a fratura. Segundo o neurocirurgião Ronaldo Ferreira, do Hospital Santo Antônio, em Barbalha, o objetivo era descomprimir e realinhar a coluna.

Apesar disso, a previsão dos profissionais de saúde que acompanham Regilânio continua pontuando que ele tem apenas 1% de chance de voltar a andar, mas as dores pela lesão já diminuíram e ele está conseguindo se alimentar sozinho.

Recuperação

Segundo o neurocirurgião Ronaldo Ferreira, que acompanha o caso de Regilânio, a vítima sofreu um traumatismo raquimedular, uma lesão traumática decorrente de uma luxação, que é o deslocamento de uma vértebra, comprometendo a medula.

"Ele foi operado e diagnosticado de uma maneira muito rápida e eficaz. Então, foi um tempo cirúrgico rápido, tecnicamente a cirurgia foi boa, já conseguimos descomprimir e realinhar a coluna dele, para que ele conseguisse restaurar o trauma que ocorreu", explicou o médico em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Já na quarta-feira (9), a irmã de Regilânio, Maria Aparecida da Silva Inácio, revelou como o homem se sentiu no momento do acidente e como tem lidado com a recuperação.

Legenda: Regilânio da Silva Inácio sofreu acidente com máquina de academia Foto: Reprodução/Instagram

"Ele lembra de tudo direitinho e diz que sentiu muita dor, ele conta que é como se alma dele tivesse saído do corpo e imaginou que tivesse morrido", comentou ela durante o relato.

Segundo a irmã, a recuperação tem sido difícil, já que o momento é de adaptação, mas ele tem recebido força constante dos amigos e familiares para superar o trauma vivido nos últimos dias.

