Cantor da banda Styllus é atacado por cães ao passear com labrador

Dono de animais soltos em rua respondeu artista com 'tom de ameaça'.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Assista

Opinião

Do Ceará, Claudioney e Juliana quadruplicam cachê com 'Marra de Bandido'

Hit fez dupla entrar no mesmo escritório da cantora Simone Mendes

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 17 de Outubro de 2025
Três homens posam em ambientes diferentes, dispostos lado a lado em uma montagem. O homem à esquerda usa terno preto, camisa branca e gravata vermelha, posando diante de um fundo azul. O homem ao centro veste terno cinza e gravata azul clara, está sentado à mesa com microfone e papéis à frente, sorrindo. O homem à direita usa terno azul claro, camisa branca e gravata escura, segurando uma placa de homenagem. Todos olham para a câmera e sorriem.

PontoPoder

Vereadores de Limoeiro do Norte (CE) são cassados por compra de votos com óculos de grau em 2024

Os vereadores são acusados de atrair eleitores via "distribuição gratuita" de óculos de grau e de consultas oftalmológicas, em parceria com uma ótica da cidade

Ingrid Campos 17 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do biólogo de São Paulo que morreu durante escavação em gruta no interior do Ceará

Segurança

Biólogo paulista morre durante escavação em gruta no Interior do CE

Janderson Assandre teria desmaiado após possível inalação de gases tóxicos

Bergson Araujo Costa 01 de Outubro de 2025
Foto que contém trabalhador carregando banana em cacho no interior do Ceará

Negócios

Cidade cearense é uma das 15 maiores produtoras de banana do País; veja lista

Protagonismo do Estado vem sendo conquistado aos poucos

Luciano Rodrigues 15 de Setembro de 2025
Foto que contém projeto de fachada da academia Top Up na avenida Washington Soares

Negócios

Rede investe R$ 60 milhões em novas unidades e terá 6 academias 24 horas em Fortaleza; veja bairros

Também haverá aberturas de lojas no Interior do Ceará

Luciano Rodrigues 28 de Agosto de 2025
MPF/CE

Papo Carreira

MPF abre processo seletivo para estágio em Direito no Ceará

Há vagas para candidatos negros e pessoas com deficiência

Redação 25 de Agosto de 2025
Foto de viaturas da Polícia Militar do Ceará paradas, em uma região com árvores

Segurança

Duplos homicídios: casal é executado em Amontada e irmãos são assassinados em Limoeiro do Norte

Três das quatro vítimas tinham menos de 18 anos de idade. Ninguém foi preso pelos crimes, até a publicação desta matéria

Messias Borges 24 de Agosto de 2025

Negócios

Dois ganhadores do Rio de Janeiro dividem prêmio de mais de R$ 2 milhões na Lotofácil 3465

No Ceará, 12 apostas acertaram 14 dezenas no concurso e foram premiadas

Redação 10 de Agosto de 2025
Pessoa preenchendo resposta de questão de múltipla escolha em uma folha de teste de papel

Papo Carreira

Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (28)

Há vagas com salários que chegam a R$ 10 mil

Redação 28 de Julho de 2025
