Dono de animais soltos em rua respondeu artista com 'tom de ameaça'.
Hit fez dupla entrar no mesmo escritório da cantora Simone Mendes
Os vereadores são acusados de atrair eleitores via "distribuição gratuita" de óculos de grau e de consultas oftalmológicas, em parceria com uma ótica da cidade
Janderson Assandre teria desmaiado após possível inalação de gases tóxicos
Protagonismo do Estado vem sendo conquistado aos poucos
Também haverá aberturas de lojas no Interior do Ceará
Há vagas para candidatos negros e pessoas com deficiência
Três das quatro vítimas tinham menos de 18 anos de idade. Ninguém foi preso pelos crimes, até a publicação desta matéria
No Ceará, 12 apostas acertaram 14 dezenas no concurso e foram premiadas
Há vagas com salários que chegam a R$ 10 mil