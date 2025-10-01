Diário do Nordeste
Biólogo paulista morre durante escavação em gruta no Interior do CE

Janderson Assandre teria desmaiado após possível inalação de gases tóxicos

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 18:45)
Segurança
Colagem de fotos do biólogo de São Paulo.
Legenda: As equipes do CBMCE, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Ceará), atuaram no resgate.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

O biólogo e escalador Janderson Assandre, 31, natural de Araraquara, São Paulo, morreu enquanto realizava escavação em uma gruta no Sítio Lajeirinho, zona rural de Limoeiro do Norte, Interior do Ceará, nessa terça-feira (30).

Ele estava acompanhado de outro profissional, que não foi identificado formalmente. O seu parceiro sobreviveu. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) prestou socorro e resgatou os dois homens e detalhou a complexidade da ocorrência.

“Dois trabalhadores realizavam atividades em uma escavação quando acabaram desmaiando no interior de uma fenda”, informou a entidade, em nota ao Diário do Nordeste. 

As equipes do CBMCE, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Ceará), atuaram no resgate, que exigiu técnicas especializadas devido ao risco de desmoronamento e à profundidade da cavidade.

Janderson já estava morto no momento da chegada da guarnição, segundo a entidade. A outra vítima foi entregue aos cuidados da equipe do Samu para atendimento médico.

CAUSA DA MORTE

As primeiras informações, do CBMCE, apontam que um desmaio pode ter sido provocado por movimentação de terra ou pela possível inalação de gases tóxicos, e feito com que eles caíssem.

Janderson era formado pelo Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo (CUME), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A instituição publicou nota lamentando a morte do pesquisador.

“É com um imenso pesar que fazemos essa nota de falecimento do nosso incrível irmão pra vida. Janderson, jandin, jands, hermano… partiu hoje 30 de Setembro, um dia muito dificil para todos que passaram ao seu redor mesmo que por poucos instantes e já sentiram sua imensa presença cativante e acolhedora”, expressa trecho da nota de pesar.

