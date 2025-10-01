Gari é assaltada enquanto trabalhava em Juazeiro do Norte; veja vídeo

Uma gari que trabalhava no bairro Parajá, em Juazeiro do Norte, foi assaltada por um homem com um facão durante o expediente, na última terça-feira (30). A vítima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Juazeiro.

Veja também Segurança Empresário denunciado por matar jovem em colisão em Fortaleza agora é réu na Justiça Segurança Idosa morre após moto colidir com brita em Juazeiro do Norte

O momento do roubo foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo é possível ver quando o suspeito se aproxima da vítima com o facão. A mulher ainda tenta fugir, mas é impedida e tem os pertences levados, inclusive o celular.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime, de 19 anos, foi detido, na tarde do dia (30), no bairro de Santa Teresa. No momento da prisão, o facão usado no crime foi aprendido com o celular da vítima. A captura ocorreu em ação conjunta da equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) e da Subagência de Inteligência (SAI) do 2º BPM.

O homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado pelo crime de roubo. Na delegacia foi constatado que o suspeito havia rompido a tornozeleira eletrônica de monitoramento. Ele já tinha sido autuado pelos crimes de roubo, consumo de drogas e atos infracionais cometidos quando era menor de idade.

Estagiário sob supervisão de Aline Conde*