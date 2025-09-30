Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Idosa morre após moto colidir com brita em Juazeiro do Norte

O material foi descarregado de forma irregular na rua

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:26)
Segurança
Brita despejada em rua de Juazeiro do Norte
Legenda: Responsável pelo despejo irregular de brita foi autuado pela Prefeitura
Foto: Patrícia Santos / SVM

Uma idosa morreu após cair de uma motocicleta que colidiu contra um monte de brita em uma rua de Juazeiro do Norte, no cariri cearense, na manhã desta terça-feira (30). A colisão foi flagrada por uma câmera de segurança. 

Segundo apuração da TV Verdes Mares Cariri, a vítima foi identificada como Maria Neusa da Silva Faustino, de 69 anos. Ela estava na garupa da motocicleta conduzida pelo marido, que não viu a carga despejada na via pública e se chocou contra o material.

Com o impacto, ambos foram arremessados para a rua. As imagens mostram quando o condutor da motocicleta, mesmo ferido, consegue se levantar, enquanto a passageira permanece imóvel. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Maria Neusa não resistiu. A idosa deixa cinco filhos e sete netos. 

Despejo irregular

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) de Juazeiro do Norte esclareceu que a descarga do entulho no local ocorreu de forma irregular, já que se trata de via pública. O material havia sido deixado na rua horas antes, ainda na madrugada desta terça (30). 

Conforme a pasta, os entulhos pertenciam ao imóvel do lado posterior da via, que realizava uma obra sem possuir Alvará de construção. O responsável pelos trabalhos foi autuado, ainda segundo a Seinfra. 

"A notificação agiu conforme o Art 6º, que afirma que obras não podem ser iniciadas sem a licença pela Prefeitura de Juazeiro do Norte. Ainda, pontua o Art. 180, que é contrário ao despejo irregular em localidades públicas, como canteiros e leitos da via", diz o comunicado. 

