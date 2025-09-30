Idosa morre após moto colidir com brita em Juazeiro do Norte

Uma idosa morreu após cair de uma motocicleta que colidiu contra um monte de brita em uma rua de Juazeiro do Norte, no cariri cearense, na manhã desta terça-feira (30). A colisão foi flagrada por uma câmera de segurança.

Segundo apuração da TV Verdes Mares Cariri, a vítima foi identificada como Maria Neusa da Silva Faustino, de 69 anos. Ela estava na garupa da motocicleta conduzida pelo marido, que não viu a carga despejada na via pública e se chocou contra o material.

Com o impacto, ambos foram arremessados para a rua. As imagens mostram quando o condutor da motocicleta, mesmo ferido, consegue se levantar, enquanto a passageira permanece imóvel. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Maria Neusa não resistiu. A idosa deixa cinco filhos e sete netos.

Despejo irregular

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) de Juazeiro do Norte esclareceu que a descarga do entulho no local ocorreu de forma irregular, já que se trata de via pública. O material havia sido deixado na rua horas antes, ainda na madrugada desta terça (30).

Conforme a pasta, os entulhos pertenciam ao imóvel do lado posterior da via, que realizava uma obra sem possuir Alvará de construção. O responsável pelos trabalhos foi autuado, ainda segundo a Seinfra.

"A notificação agiu conforme o Art 6º, que afirma que obras não podem ser iniciadas sem a licença pela Prefeitura de Juazeiro do Norte. Ainda, pontua o Art. 180, que é contrário ao despejo irregular em localidades públicas, como canteiros e leitos da via", diz o comunicado.