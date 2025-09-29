Apresentadores que chamaram jornalista de 'sapatãozinha' são denunciados por homofobia no CE
O Ministério Público do Ceará fez a denúncia contra João Paulo Ramos e o ex-vereador Janu, apresentadores do Padcast "Na Lata"
Os apresentadores do podcast "Na Lata", João Paulo Ramos e Janu foram denunciados, na última sexta-feira (26), por crime de homofobia pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). A 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte considerou o uso de expressões de cunho discriminatório contra uma jornalista da região, Karoliny Matos Rodrigues Dantas.
Por isso, o MPCE pediu a suspensão das contas do podcast, no Instagram e no YouTube, por seis meses. Eles ainda devem pagar indenização por danos morais à vítima.
"(O) emprego das injúrias homofóbicas ocorreram em programa transmitido em redes sociais de ampla repercussão, o que amplifica a gravidade da ofensa, pois expuseram à vítima ao escárnio público e reforçou práticas discriminatórias que alcançou um número indeterminado de usuários no Instagram”, destacou o MPCE.
Indenização por danos morais
O valor solicitado pelo MPCE de reparação pelos danos causados pela conduta criminosa, foi de:
- 20 salários-mínimos: por danos morais e de imagem para a vítima;
- 10 salários-mínimos: por danos coletivos, em razão das ofensas públicas e discriminatórias veiculadas em redes sociais.
Os denunciados devem ser proibidos de entrar em contato com a vítima, conforme pedido do Promotoria. Além disso, devem respeitar a distância de 300 metros dela.
Durante as investigações, foi constatado ainda os apresentadores já tinham acusado a jornalista, sem provas, de receber dinheiro de políticos por matérias favoráveis.
Relembre o caso
O caso aconteceu no dia 1º de setembro deste ano, no Podcast "Na Lata". Durante o programa ao vivo, João Paulo Ramos, responsável pelo podcast, fez comentários de cunho homofóbico entre risadas. Acompanhado de Janu, os apresentadores chamaram Karol de "sapatãozinha".
A Associação Cearense de Diversidade e Inclusão protocolou uma notícia-crime anexa ao MPCE, narrando que João e Janu "fizeram insinuações de cunho preconceituoso, com nítido intuito de humilhar e ridicularizar a vítima em razão de sua orientação".
Após a repercussão do caso, Janu e João Paulo tentaram sugerir que a ofensa não seria destinada à Karol Matos, e sim a uma homônima chamada "Rúbia Carol".
Comentários para pessoa homônima
Rúbia Carol publicou um vídeo agradecendo a João Paulo por ter citado seu nome. "Carolzinha, a sapatãozinha com muito orgulho", disse, tomando para si o comentário.
Eles, por sua vez, responderam. "A gente fez uma brincadeira com você muito boa, que você inclusive gostou, postou um vídeo pra gente. mas o pessoal usa de sacanagem dessa gestão, cortaram o vídeo, editaram uma com outra", disse JP Ramos.
Janu acrescentou: "Carozinha, minha sapatão preferida. Você foi Ibope no nosso programa hoje. Nós já falamos, já andaram fazendo recortes da nossa fala. Mas você sabe que nós amamos você".
No entanto, a defesa da jornalista afirmou que esse foi um "nítido artifício para tentar disfarçar o gravíssimo delito praticado pelos Representados e eximi-los de responsabilidade por suas falas homofóbicas".
Vídeo removido
Os apresentadores removeram o vídeo com a íntegra do programa de 1º de setembro. "Se os trechos das suas falas realmente estavam fora de contexto, é incoerente remover o seu inteiro teor, que serviria justamente para supostamente esclarecer eventual contexto diverso dos fatos", acrescentou a defesa de Karol.