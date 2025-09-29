Apresentadores que chamaram jornalista de 'sapatãozinha' são denunciados por homofobia no CE

Os apresentadores do podcast "Na Lata", João Paulo Ramos e Janu foram denunciados, na última sexta-feira (26), por crime de homofobia pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). A 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte considerou o uso de expressões de cunho discriminatório contra uma jornalista da região, Karoliny Matos Rodrigues Dantas.

Por isso, o MPCE pediu a suspensão das contas do podcast, no Instagram e no YouTube, por seis meses. Eles ainda devem pagar indenização por danos morais à vítima.

"(O) emprego das injúrias homofóbicas ocorreram em programa transmitido em redes sociais de ampla repercussão, o que amplifica a gravidade da ofensa, pois expuseram à vítima ao escárnio público e reforçou práticas discriminatórias que alcançou um número indeterminado de usuários no Instagram”, destacou o MPCE.

Indenização por danos morais

O valor solicitado pelo MPCE de reparação pelos danos causados pela conduta criminosa, foi de:

20 salários-mínimos: por danos morais e de imagem para a vítima;

por danos morais e de imagem para a vítima; 10 salários-mínimos: por danos coletivos, em razão das ofensas públicas e discriminatórias veiculadas em redes sociais.

Os denunciados devem ser proibidos de entrar em contato com a vítima, conforme pedido do Promotoria. Além disso, devem respeitar a distância de 300 metros dela.

Durante as investigações, foi constatado ainda os apresentadores já tinham acusado a jornalista, sem provas, de receber dinheiro de políticos por matérias favoráveis.

Relembre o caso

O caso aconteceu no dia 1º de setembro deste ano, no Podcast "Na Lata". Durante o programa ao vivo, João Paulo Ramos, responsável pelo podcast, fez comentários de cunho homofóbico entre risadas. Acompanhado de Janu, os apresentadores chamaram Karol de "sapatãozinha".

A Associação Cearense de Diversidade e Inclusão protocolou uma notícia-crime anexa ao MPCE, narrando que João e Janu "fizeram insinuações de cunho preconceituoso, com nítido intuito de humilhar e ridicularizar a vítima em razão de sua orientação".

Após a repercussão do caso, Janu e João Paulo tentaram sugerir que a ofensa não seria destinada à Karol Matos, e sim a uma homônima chamada "Rúbia Carol".

Comentários para pessoa homônima

Rúbia Carol publicou um vídeo agradecendo a João Paulo por ter citado seu nome. "Carolzinha, a sapatãozinha com muito orgulho", disse, tomando para si o comentário.

Eles, por sua vez, responderam. "A gente fez uma brincadeira com você muito boa, que você inclusive gostou, postou um vídeo pra gente. mas o pessoal usa de sacanagem dessa gestão, cortaram o vídeo, editaram uma com outra", disse JP Ramos.

Janu acrescentou: "Carozinha, minha sapatão preferida. Você foi Ibope no nosso programa hoje. Nós já falamos, já andaram fazendo recortes da nossa fala. Mas você sabe que nós amamos você".

No entanto, a defesa da jornalista afirmou que esse foi um "nítido artifício para tentar disfarçar o gravíssimo delito praticado pelos Representados e eximi-los de responsabilidade por suas falas homofóbicas".

Vídeo removido

Os apresentadores removeram o vídeo com a íntegra do programa de 1º de setembro. "Se os trechos das suas falas realmente estavam fora de contexto, é incoerente remover o seu inteiro teor, que serviria justamente para supostamente esclarecer eventual contexto diverso dos fatos", acrescentou a defesa de Karol.