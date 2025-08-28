Rede investe R$ 60 milhões em novas unidades e terá 6 academias 24 horas em Fortaleza; veja bairros

A rede cearense de academias Top Up Fitness prevê mais do que dobrar de tamanho até março de 2026. Serão inauguradas mais 12 unidades, sendo 10 academias e dois centros de treinamento (CTs) até março de 2026.

O valor total estimado para o investimento é de R$ 60 milhões. Além da Capital, a empresa pretende abrir o primeiro estabelecimento da empresa fora do Ceará, em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A maioria das academias e os dois CTs funcionarão 24 horas, seguindo a estratégia de outras empresas do segmento. As informações foram repassadas por Apollo Barros, CEO da Top Up.

A próxima abertura prevista é no bairro Edson Queiroz, na avenida Washington Soares, na segunda quinzena de setembro.

"A nova unidade faz parte de um plano de expansão que reforça Fortaleza como referência no setor. Até o fim do ano, teremos novidades importantes, incluindo uma unidade 'premium' na Aldeota e também um centro de treinamento 24 horas na mesma região", diz.

Próximas aberturas vão priorizar formato 24 horas

Das próximas 12 unidades a serem abertas, 10 terão funcionamento 24 horas. Seis delas ficarão em Fortaleza, incluindo dois CTs, nos bairros Aldeota e Messejana.

São unidades que contam com mais serviços além dos tradicionalmente ofertados em academias convencionais, como musculação, fit dance, ginástica, ergometria e treinamento funcional.

Veja a lista das próximas academias 24 horas da Top Up Fitness:

Fortaleza: Avenida Sargento Hermínio, Barra do Ceará, Edson Queiroz e José Walter; Aldeota e Messejana (CTs);

Avenida Sargento Hermínio, Barra do Ceará, Edson Queiroz e José Walter; Aldeota e Messejana (CTs); Região Metropolitana de Fortaleza: Caucaia;

Caucaia; Interior do Ceará : Juazeiro do Norte;

: Juazeiro do Norte; Fora do Ceará: Mossoró (RN).

No site da rede, consta ainda outras duas unidades previstas para inauguração: uma no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, e a outra em Limoeiro do Norte, no interior do Estado. Ambas serão os únicos empreendimentos do novo plano de expansão que não funcionarão 24 horas.

A academia de Limoeiro do Norte será inaugurada em setembro, enquanto que a do Bom Jardim abre as portas em outubro. O investimento total em cada uma das duas unidades será, segundo Apollo Barros, de R$ 4 milhões.

Rede cearense mais do que dobrará de tamanho em menos de um ano

Atualmente, a Top Up conta com 10 unidades, sendo cinco com funcionamento 24 horas (Conjunto Ceará, Parangaba — CT — e Presidente Kennedy, em Fortaleza; Sobral; e Tianguá). A outra metade (Carlito Pamplona, Granja Portugal, Parangaba e Passaré, em Fortaleza; e Itapipoca) não abre durante a madrugada.

Ao todo, o plano de expansão da Top Up Fitness fará a rede saltar para 22 unidades, sendo 21 no Ceará e uma no Rio Grande do Norte. Para as novas academias e CTs, serão desembolsados aproximadamente R$ 60 milhões, conforme o CEO da empresa.

O centro de treinamento da Parangaba foi o primeiro 24 horas do Nordeste, e a empresa agora projeta sair unidades fora do Ceará. A primeira será aberta em Mossoró, mas de acordo com Apollo Barros, "já tem em vista" unidades em outros estados.

"Todas as nossas unidades são próprias, com pelo menos 50% de investimento pela holding e 50% aberto a investidores, geração de pelo menos 600 empregos diretos e indiretos. Já temos em vista unidades fora do Ceará", destaca o CEO da rede.