foto de viaturas da PMCE e da PCCE em ocorrência no bom jardim, em Fortaleza.

Segurança

Suspeito de ordenar tentativa de chacina no Bom Jardim é preso

Homem foi autuado por homicídio qualificado no bairro Parque São José

Redação 21 de Outubro de 2025
Segurança

Tentativa de chacina deixa três mortos no Bom Jardim, em Fortaleza

Outras pessoas também teriam sido baleadas e socorridas para uma unidade de saúde

Bergson Araujo Costa e Messias Borges 18 de Outubro de 2025
vídeo paciente em posto de Fortaleza

Ceará

Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza

Mulher queria retirar remédios com receita vencida

Redação 18 de Outubro de 2025
Grupo de pessoas em uma galeria de vidro segurando faixas coloridas em defesa das ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). Entre as faixas estão escritas: 'ZEIS Dionísio Torres', 'ZEIS Bom Jardim', 'ZEIS Lagamar' e um cartaz roxo com a frase: 'Aprovação já dos PLCs das ZEIS, para uma cidade mais justa'.

PontoPoder

Regulamentação de Zeis prioritárias em Fortaleza é aprovada na Câmara após cinco anos de tramitação

Os vereadores apreciaram, nesta data, projetos das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, enviados em 2020 e em 2023 para a Casa

Ingrid Campos 01 de Outubro de 2025
Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
Imagens dos veículos envolvido em colisão no Bom Jardim

Segurança

Motociclista colide com ônibus e morre no bairro Bom Jardim, em Fortaleza

Condutor avançou a preferencial e foi atingido por coletivo da linha 366 Siqueira/ Bom Jardim II

Redação 25 de Julho de 2025
Dezenas de torcedores do Fortaleza e Ceará em luta corporal nas ruas de Fortaleza

Segurança

Torcedores de Ceará e Fortaleza brigam em ruas de Fortaleza antes do Clássico pelo Brasileirão

Eles aparecem em lutas e jogando pedras em confrontos nas vias públicas. A Polícia Militar foi acionada para uma das ocorrências

Redação 13 de Julho de 2025
Formações em audiovisual do Centro Cultural Bom Jardim já somam 200 pessoas atendidas

Opinião

Grande Bom Jardim se firma como importante polo do audiovisual cearense com produção do CCBJ

Com mais de 70 filmes produzidos, 38 seleções para festivais e 10 prêmios conquistados, produção audiovisual do Centro Cultural Bom Jardim reforça ligação com o território

Foto frontal João Gabriel Tréz
João Gabriel Tréz 13 de Julho de 2025
Captura de tela de vídeo onde criança cai em bueiro e é arrastado por correnteza

Ceará

Criança cai em bueiro durante chuva em Fortaleza e é arrastada por correnteza no bairro Bom Jardim; veja vídeo

A menina foi encontrada por moradores duas ruas depois, e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento

Matheus Facundo 28 de Fevereiro de 2025
CCBJ

Papo Carreira

Centro Cultural Bom Jardim abre mais de 100 vagas em nove cursos gratuitos

As capacitações atendem a públicos de diversas idades e compõem o Eixo Formativo Básico dos Programas de Audiovisual, Cultura Digital e Teatro

Redação 03 de Maio de 2024
