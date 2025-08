Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

A desigualdade de renda entre os bairros de Fortaleza é observada por disparidades no sistema de transporte urbano, infraestrutura viária e no acesso a serviços básicos. Para se ter ideia, o padrão de renda no bairro "mais rico" da Capital é 11 vezes maior do que no bairro com menor renda.

A discrepância foi verificada em estudo do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), divulgado nessa terça-feira (5). Por outro lado, as maiores concentrações de renda estão localizadas no sudeste de Fortaleza, nas regionais II, VII e XII.

Já os menores rendimentos são de famílias das regionais I e IX, associadas a áreas de ocupação periférica e vulnerabilidade social histórica. As famílias do bairro Genibaú têm o menor valor de rendimento médio mensal de Fortaleza: R$ 1.272,25 por responsável dos domicílios.

O valor é 27% menor do que o salário mínimo, que é de R$ 1.518 em 2025.

Os bairros Bom Jardim, Canindezinho e Conjunto Palmeiras também estão entre os endereços com menores rendimentos de Fortaleza. Nessas regiões, os "chefes de família" ganham cerca de R$ 1.340 por mês.

Ao todo, 15 bairros de Fortaleza têm ganho mensal médio por responsável abaixo do salário mínimo brasileiro. Os valores também estão bem aquém do rendimento médio geral da Capital, que é de R$ 3.084,07.

Veja os 20 bairros com menores rendas de Fortaleza:

Genibaú (121º): R$ 1.272,25

Bom Jardim (120º): R$ 1.342,03

Canindezinho (119º): R$ 1.343,37

Conjunto Palmeiras (118º): R$ 1.357,92

Parque Presidente Vargas (117º): R$ 1.381,01

Ancuri (116º): R$ 1.404,11

Granja Lisboa (115º): R$ 1.404,64

Pirambu (114º): R$ 1.405,69

Autran Nunes (113º): R$ 1.428,04

Cais do Porto (112º): R$ 1.440,15

Siqueira (111º): R$ 1.460,33

Granja Portugal (110º): R$ 1.475,71

Floresta (109º): R$ 1.507,12

Parque São José (108º): R$ 1.513,25

Moura Brasil (107º): R$ 1.535,84

Aeroporto (106º): R$ 1.560,20

Planalto Ayrton Senna (105º): R$ 1.565,45

Barroso (104º): R$ 1.567,15

Olavo Oliveira (103º): R$ 1.580,91

Pedras: (102º): 1580,95

O levantamento considera o rendimento médio por mês das pessoas declaradas como responsáveis pelos domicílios nos 121 bairros de Fortaleza. Os dados têm como base o Censo Demográfico de 2022.

A renda pode ser proveniente do trabalho, aposentadoria, pensões, alugueis ou transferência de programas sociais. O dado não mostra a renda domiciliar, indicador que ainda deve ser divulgado pelo IBGE.

DESIGUALDADE EVIDENTE NA CAPITAL

No Guararapes, bairro considerado o "mais rico" de Fortaleza, o rendimento mensal dos responsáveis pelos domicílios é, em média, de R$ 14.775. Ou seja, os responsáveis ganham 11,6 vezes mais do que os do Genibaú.

Também se destacam entre os bairros com maior renda Cocó, De Lourdes, Meireles, Aldeota e Dionísio Torres. Todos esses bairros estão nas porções leste e sudeste, reconhecidas por infraestrutura consolidada.

O cenário sinaliza a necessidade de investimentos públicos e políticas para as regiões com menores rendimentos, que tem maior grau de vulnerabilidade social, destaca Cleyber Nascimento, analista de Políticas Públicas do Ipece.