A foto mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará parada.

Segurança

Idoso de 71 anos é morto em ataque criminoso em Fortaleza

Esse é o segundo idoso assassinado na Capital em um intervalo de três dias.

Redação 27 de Outubro de 2025
Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
Armas, munições, celulares e drogas apreendidas em operação do Cotam que resultou na prisão de quatro homens no dia 21 de junho de 2023 no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza

Segurança

Homens são presos em flagrante suspeitos de planejar ataque contra facção rival em Fortaleza

Dos quatro capturados, dois são apontados como chefes de uma organização criminosa

Redação 22 de Junho de 2023
Imagem Piquerez

Jogada

Titular do Palmeiras, Piquerez projeta jogo duro contra Fortaleza: 'Temos de seguir o nosso plano'

O jogador tem altas expectativas de levantar a Taça do Brasileirão

Diário do Nordeste/Agência Estadão 31 de Outubro de 2022
Vídeo

Segurança

PM dispersa festa de Pré-Carnaval no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza

Cerca de 50 pessoas participavam do evento na madrugada deste domingo (23)

Redação 24 de Janeiro de 2022
Fachada da UPA do Bairro São Cristovão em Fortaleza

Segurança

Homem é morto, e crianças são baleadas enquanto brincavam em calçada, em Fortaleza

As garotas, uma de cinco anos e outro entre dois e três, foram socorridas e não correm risco

Redação 10 de Novembro de 2021
Polícia Militar

Segurança

Falso entregador por aplicativo é morto ao realizar série de assaltos com moto roubada em Fortaleza

Uma terceira pessoa, que não foi identificada, teria visto ele e um suposto comparsa praticando os delitos, os perseguiu e atirou contra o garupeiro

Redação 17 de Agosto de 2021

Segurança

Baile funk com aglomeração de 200 pessoas é encerrado no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza

Clube desrespeitava decreto do Governo do Estado que proíbe festas e shows em todo o Ceará

Redação 24 de Janeiro de 2021

Segurança

Foragido da Justiça e jovem são presos suspeitos de tráfico de drogas no bairro Conjunto Palmeiras

As capturas foram realizadas por agentes do 30º Distrito Policial (DP), em dois momentos distintos, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)

Redação 15 de Maio de 2020

Segurança

Homem morre afogado ao salvar filho de 2 anos em barragem do Rio Cocó, no Conjunto Palmeiras

Criança foi socorrida e o corpo de Marlandio Silva Vasconcelos, 36 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Redação 10 de Abril de 2020
