Idoso de 71 anos é morto em ataque criminoso em Fortaleza

Um ataque criminoso, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, deixou um idoso de 71 anos morto e outra pessoa ferida, na tarde do último domingo (26). Ninguém foi preso pelo crime até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, por nota, que "a vítima, um homem de 71 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo em via pública e socorrida a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos".

"Outra vítima, não identificada formalmente, foi lesionada e socorrida a uma unidade hospitalar", acrescentou a SSPDS.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. A 3ª Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.

A SSPDS destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem o trabalho policial. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, que recebe mensagens de texto, áudios, vídeos e fotografias".

"Também é possível utilizar o serviço 'e-denúncia', acessando o site https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br. Além disso, as denúncias podem ser encaminhadas diretamente ao DHPP, pelo telefone (85) 3101-7474, que funciona como WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou a Pasta.

Veja também Segurança Casal é morto a tiros enquanto se divertia em balneário de Groaíras Segurança Dois suspeitos são mortos em intervenção policial no Ceará

Idosa morta na Jacarecanga

Uma idosa também foi assassinada em Fortaleza, na última sexta-feira (24). A líder comunitária Naja Catarina Oliveira da Silva, de 65 anos, foi morta no bairro Jacarecanga.

A vítima caminhava por uma via pública quando virou alvo dos criminosos. O crime também é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

A idosa tinha um longo currículo de atuação como liderança na Associação dos Moradores da comunidade da Cacimba dos Pombos, localizada no Pirambu. Naja também atuou em prol das famílias impactadas com as obras do projeto Vila do Mar.