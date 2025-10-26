Dois suspeitos são mortos em intervenção policial no Ceará

Dois suspeitos foram mortos em uma intervenção policial, no Município de Carnaubal, no Interior do Ceará, no último sábado (25). Duas armas de fogo, que seriam da dupla, foram apreendidas.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que recebeu informações de que criminosos estariam desmontando motocicletas roubadas, em uma casa abandonada, no bairro Cidade Nova.

Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) se deslocaram para a região e encontraram os suspeitos na Rua José Barroso.

"No local, os agentes foram recebidos com disparos de arma de fogo, efetuados por dois suspeitos que estavam no interior do imóvel. Diante da injusta agressão, os policiais revidaram. Ambos os suspeitos foram atingidos e, de imediato, socorridos pelos próprios policiais até o hospital local, mas não resistiram aos ferimentos", informou a PMCE.

No local, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm e 19 munições (sendo quatro deflagradas).

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de São Benedito, onde foi instaurado um inquérito policial para investigar os fatos.