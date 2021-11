Homem é morto, e crianças são baleadas enquanto brincavam em calçada, em Fortaleza

Um homem foi morto a tiros e duas crianças que brincavam em uma calçada acabaram baleadas na noite desta quarta-feira (10) no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. As garotas, uma de cinco anos e outra entre dois e três anos, não correm risco de vida.

De acordo com apuração do Sistema Verdes Mares no local, o homem e as duas crianças foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro São Cristovão. Ele morreu na unidade de saúde, enquanto as meninas foram levadas em seguida ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

O caso ocorreu por volta de 18h na rua Oscarito. Os suspeitos que efetuaram os disparos se evadiram do local e seguem foragidos. Ocorrência será investigada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

O Diário do Nordeste solicitou detalhes do crime à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

