Justiça converte em preventiva prisão de suspeito de matar e decapitar funcionário do IJF

A Justiça do Ceará decidiu converter em preventiva a prisão em flagrante de Francisco Aurélio Rodrigues de Lima, 41, o homem suspeito de matar e decapitar um copeiro do Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro, nessa terça-feira (23). A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada pelo Juízo da 17ª Vara Criminal, nesta quarta (24).

O crime foi cometido dentro do hospital, onde Francisco Mizael Souza da Silva trabalhava — atualmente, ele atuava como motorista de aplicativo. O suspeito é ex-funcionário da unidade, demitido em 2022, e foi capturado no distrito de Patacas, em Aquiraz, na tarde do mesmo dia do crime.

Conforme o auto de prisão em flagrante, Francisco Aurélio baleou e decapitou a vítima na cozinha da unidade de saúde, motivado por ciúmes, uma vez que a namorada do suspeito também trabalhava no hospital.

Em depoimento à Polícia, a mulher relatou que mantinha um relacionamento com Francisco Aurélio há cerca de um ano e meio e que ele sentia ciúmes dela não só com a vítima como, também, com outros funcionários do IJF.

Registros de procedimentos criminais

Segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), também pesou na decisão da juíza Carla Susiany Alves de Moura, que presidiu a audiência, o fato de que há outros registros de procedimentos criminais em desfavor do suspeito, sendo um por desacato, em andamento na Vara Única da Comarca de Aracoiaba, e outro de medidas protetivas de urgência, já arquivado.

O inquérito policial segue em andamento.

Lembre o caso

Mizael Souza da Silva foi morto a tiros na manhã dessa terça-feira (23), dentro do refeitório do hospital e decapitado. O suspeito do crime foi preso na tarde do mesmo dia, no distrito de Patacas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na ocorrência, outro servidor foi ferido a bala, mas conseguiu ser socorrido e passa bem.