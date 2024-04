Fortaleza x Boca Juniors: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Chegou o grande dia. O jogo histórico que a torcida do Fortaleza tanto esperava desde o sorteio dos grupos da Sul-Americana. Hoje é dia de Fortaleza e Boca Juniors, no Castelão, pela 3ª rodada da Fase de Grupos da competição internacional. A partida das 21 horas vale a liderança do Grupo D e a vaga direta na 2ª Fase. O Leão tem 6 pontos em duas rodadas, enquanto o Boca Juniors tem 4.

O jogo é histórico, por se tratar de um encontro com o mítico clube argentino contra o atual vice-campeão da Sul-Americana. O time xeneize é o terceiro clube do mundo com mais títulos oficiais, com 22 conquistas e o clube com mais finais de copas internacionais. São 6 títulos da Libertadores e 2 da Sul-Americana.

Pela magnitude do confronto, o Castelão receberá lotação máxima e terá uma atmosfera já conhecida dos jogos do Leão na Sul-Americana e Libertadores. A carga de ingressos disponível foi de 58 mil, entre ingressos e check-in de sócios-torcedores.

Líder do grupo D após duas rodadas disputadas, o Fortaleza quer manter os 100% de aproveitamento na competição e o topo da tabela. A equipe de Vojvoda venceu o Sportivo Trinidense por 2x0, fora de casa e goleou no Nacional Potosí por 5x0 no Castelão. O Boca Juniors tem 4 pontos, após estrear na altitude da Bolívia em 0 a 0 com o Nacional Potosí, e vencer o Sportivo Trinidense em La Bombonera por 1 a 0.

Veja também Jogada Como técnico e jogador, Vojvoda venceu o Boca Juniors apenas uma vez; confira histórico Jogada Fortaleza venceu Boca Juniors em amistoso no Castelão; Relembre jogo de 2010 Alexandre Mota 5 pontos sobre Fortaleza x Boca Juniors na Copa Sul-Americana Jogada Jogo entre Fortaleza e Boca Juniors tem todos os lugares esgotados um dia antes da partida Jogada Pikachu valoriza Fortaleza antes de enfrentar o Boca Juniors, mas alerta: ‘sabemos da tradição'

Palpites

inter@

Onde assistir

O jogo vai ter transmissão exclusiva com imagens pelo serviço de streaming Star+. O Sistema Verdes Mares (SVM) também transmite a partida ao vivo, através do YouTube do Jogada (@jogadasvm) e da rádio Verdinha, na FM 92,5. O Diário do Nordeste faz a cobertura do duelo em tempo real.

Como chega o Fortaleza

O Leão começou bem a Série A conquistando 4 pontos em 2 jogos e a classificação para as semifinais da Copa do Nordeste com goleada. O clube chega para a partida praticamente com força máxima. Apenas Marinho, suspenso, desfalca o Leão. O meia Calebe é dúvida. No mais, Vojvoda pode escalar o que tem de melhor e manter a formação que vem consolidando na Série A e Sul-Americana.

Legenda: Lucero é uma das armas do Leão diante do Boca Juniors Foto: KID JUNIOR / SVM

O treinador falou sobre enfrentar o Boca e a disputa direta pela liderança do Grupo D.

"Vai ser uma partida contra um adversário do grupo que o Fortaleza está em primeiro e ele está em segundo. Serão pontos importantes, é o que está em jogo. Sobre o adversário, sabemos o que significa o Boca em competições internacionais e nacionais. Eu conheço o que significa esse clube. Hoje passou a uma semifinal importante depois de estar perdendo, virou o placar e conseguiu uma classificação. Será um jogo que se joga. Três pontos que serão importantes para cada um para ver como continuar essa fase de grupos", disse ele.

Como chega o Boca Juniors

A equipe argentina vem em seu melhor momento na temporada. A equipe acumula apenas uma derrota nas últimas nove partidas disputadas. Neste período, foram sete vitórias, um empate e uma derrota, sofrida para o Estudiantes, por 1 a 0, em confronto pelo Campeonato Argentino. E no último jogo, uma grande vitória por 3 a 1 diante do maior rival, River Plate, pelas quartas de final da Copa da Liga Argentina, e a vaga na semifinal da competição. E pensando neste jogo contra o Estudiantes pelas semifinais, o Boca vem com um time misto para enfrentar o Leão.

Legenda: Boca Juniors comemora gol contra o River Plate Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Considerando o balanço de duas escalações - a que reúne os jogadores mais utilizados pelo Boca Juniors na temporada 2024 e a que foi utilizada na última partida, contra o River Plate - apenas três titulares devem estar em campo: Romero, Lema, Saralegui e Merentiel.

Por outro lado, três jogadores da provável escalação contra o Fortaleza estão em uma das duas escalações: ou na que reúne os jogadores mais utilizados pelo Boca Juniors na temporada 2024 ou na que foi utilizada na última partida, contra o River Plate: Figal (mais utilizados), Medina (mais utilizados) e Equi Fernández (contra o River)..

Prováveis escalações

Fortaleza:

João Ricardo, Tinga, Brítez, Kuscevic, Cardona (Titi), Pacheco; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Marinho e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Boca Juniors:

Romero; Di Lollo, Lema, Figal, Saracchi; Saralegui, Medina, Equi Fernández, Fabra; Langoni e Merentiel. Técnico: Diego Martínez

Ficha Técnica | Fortaleza x Boca Juniors

Local: Arena Castelão

Data: 25/04/2024

Horário: 21h (horário de Brasília)

Transmissão: Star+, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Jhon Gallego (COL)