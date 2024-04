Inspetor de folga evita assalto a entregador de aplicativo no bairro Cocó, em Fortaleza; veja vídeo

Um inspetor da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) de folga evitou uma tentativa de assalto a um entregador de aplicativo, nesta terça-feira (23), no bairro Cocó, em Fortaleza. O assaltante já estava em posse da motocicleta da vítima quando foi rendido pelo agente.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o criminoso sem conseguir dar partida na moto e sendo empurrado pelo entregador logo em seguida. Na segunda tentativa de fugir do local, ele é novamente empurrado pela vítima e abordado pelo policial civil, se rendendo no chão.

De acordo com a PC-CE, o suspeito tem 33 anos e possui antecedentes criminais por roubo. Uma arma de fogo e um aparelho celular foram apreendidos com ele.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), onde foi autuado em flagrante por crime de roubo. Agora, ele está à disposição da Justiça.

Ainda segundo a Polícia Civil, a motocicleta foi restituída para o proprietário.