Suspeito de matar e decepar funcionário do IJF é preso em Aquiraz

O suspeito de entrar no Instituto Dr. José Frota (IJF) e matar e decepar um funcionário do hospital, foi preso na tarde desta terça-feira (23), no distrito de Patacas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, horas após cometer o crime. A informação foi compartilhada pelo governador Elmano de Freitas, nas redes sociais.

"Nossa polícia acaba de prender o autor do crime ocorrido hoje pela manhã nas dependências do IJF, em Fortaleza. Ele foi localizado pelas nossas equipes de segurança no distrito de Patacas, em Aquiraz, e agora responderá na Justiça pelo bárbaro crime que cometeu", afirmou o chefe do Executivo estadual, sem citar o nome do detido.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o homem tem 41 anos e já possui antecedentes criminais por desacato e resistência.

Veja também Segurança Vídeos de câmera de segurança mostram fuga do suspeito de decepar funcionário do IJF, em Fortaleza Segurança Morte no IJF foi 'crime passional', diz secretário da Segurança

Ex-funcionário do IJF

O homem é ex-funcionário da unidade de saúde e havia sido demitido em 2022. Mesmo assim, ele conseguiu entrar com reconhecimento facial e, "por ciúmes" da companheira, também servidora do IJF, segundo as autoridades de segurança do Estado, assassinou o ex-colega de trabalho.

Mais cedo, em entrevista coletiva, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, afirmou que o suspeito "já vinha apresentando atitudes de uma pessoa ciumenta" e que já teria dado indícios de que "poderia praticar algo semelhante a isso".

O criminoso entrou no hospital com uma mochila contendo uma arma de fogo e saiu de lá sem o acessório, afirmando ao porteiro que alguém havia matado outra pessoa dentro do hospital. "O pessoal entrou atrás do 'cara que matou', só que era o homem que tinha acabado de sair", relatou uma funcionária da unidade ao Diário do Nordeste.

O que aconteceu?

Um funcionário do IJF, na Capital, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (23) e teve a cabeça decepada pelo criminoso. Outros funcionários do mesmo setor chegaram a ficar feridos no tiroteio e foram encaminhados para atendimento médico na própria unidade.

Poucas horas após o crime, em coletiva para a imprensa, o secretário estadual da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio, afirmou que o assassinato foi um "crime passional" praticado por um ex-funcionário da unidade, que já teria sido identificado e estava sendo procurado pelas forças de segurança.

Bate-boca político

O crime no IJF motivou um bate-boca nas redes sociais entre o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

Isso porque, mesmo antes de as autoridades de segurança chegarem a alguma conclusão sobre o assassinato, o prefeito foi às redes criticar a "paralisia do Governo do Estado no combate às facções", apontando que "não parece ser apenas incompetência, mas, também, cumplicidade". E concluiu: "Não permitirei que o acesso aos nossos serviços públicos sejam prejudicados pela insegurança".

Veja também Segurança Após morte no IJF, Elmano diz que Prefeitura de Fortaleza é responsável por segurança do local Segurança Após homicídios no IJF e em escola, Sarto aponta que há ‘cumplicidade’ entre Governo do CE e facções

Elmano, por sua vez, ressaltou que a responsabilidade da segurança do IJF é da Prefeitura de Fortaleza e criticou a postura do gestor municipal. "Há de se lamentar, também, a postura irresponsável e oportunista do prefeito de Fortaleza, que, buscando criar um fato político em cima de uma tragédia, atribui o episódio a ação de facções. E ainda fala, levianamente, de cumplicidade do Estado", disparou o petista.