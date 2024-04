Após morte no IJF, Elmano diz que Prefeitura de Fortaleza é responsável por segurança do local

Poucos minutos depois de um funcionário ser assassinado dentro do Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (23), o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que a responsabilidade da segurança, dentro do hospital, é da Prefeitura Municipal de Fortaleza, mas garantiu que o Estado irá agir para investigar o caso e prender o criminoso.

Um funcionário do restaurante do IJF foi baleado e teve a cabeça decepada, dentro da unidade de saúde. O criminoso fugiu em seguida. Os tiros assustaram os funcionários e pacientes do hospital.

"Nós não fazemos a segurança pública dentro dos equipamentos, fazemos fora dos equipamentos. Efetivamente no hospital tem equipe de vigilância, tem guarda municipal, o que se imagina é que nesses ambientes a guarda municipal e a força de vigilância contratada pela Prefeitura resguarde a segurança pública dentro do seu hospital", afirmou Elmano, em coletiva de lançamento do serviço “Empresa Mais Simples: Abre no Zap”.

"Infelizmente, não foi o que aconteceu. Uma pessoa perdeu a vida. Mas eu acho que a nossa tarefa agora é investigar, identificar exatamente a pessoa e prendê-la. Esse é o nosso desafio nesse momento", concluiu o governador.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Samuel Elânio, afirmou que o crime teve motivação passional e foi cometido por um ex-funcionário do IJF, que foi demitido em 2022.

Em contrapartida, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, utilizou as redes sociais para criticar “a paralisia do Governo do Estado no combate às facções”, referindo-se ao crime no IJF e a um assassinato de um jovem dentro de uma escola municipal, também nesta terça-feira (23). Sarto apontou que “não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade”.

“É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais”, apontou o prefeito.

Na publicação, Sarto afirma ainda que acionou as Secretarias de Segurança Cidadã, Educação, Saúde e Direitos Humanos “para dar todo o suporte aos familiares das vítimas e aos trabalhadores”. “Não permitirei que o acesso aos nossos serviços públicos sejam prejudicados pela insegurança”, finalizou