Jovem é baleado e morre dentro de escola municipal no Passaré

Um jovem foi baleado nas proximidades de uma instituição de ensino municipal de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (23). O crime aconteceu perto da Escola Delma Hermínia da Silva Pereira, no Passaré, onde o jovem acabou morrendo. As aulas na unidade foram suspensas.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (SME) informou que, após a ocorrência, acionou a Polícia Militar e a Guarda Municipal, além da equipe de mediação escolar da pasta, para dar suporte aos alunos e funcionários. "A SME está empenhada em promover a prevenção e o acolhimento de estudantes diante de situações de violência, como parte de uma política pública municipal integrada", resumiu a secretaria.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), embora a vítima tenha sido baleada nos arredores da escola, ela morreu dentro da instituição.

Investigação

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para o atendimento da ocorrência. As investigações estão a cargo da 7ª Delegacia do DHPP.