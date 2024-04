Delegado flagrado armado, de bermuda, chinelo e com camisa da Polícia Civil em loja do CE é afastado

O delegado da Polícia Civil flagrado em uma loja de autopeças no bairro Papicu, com uma pistola na cintura, de bermuda, chinelos e trajando camisa preta com a inscrição Polícia Civil nas costas, foi afastado das funções por determinação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD). A reportagem não conseguiu contato com a defesa do delegado.

A Portaria da CGD publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), da última sexta-feira (19), determinou ainda a instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) contra o servidor para a apurar a conduta dele.

Conforme o documento, o delegado-Geral da Polícia Civil do Ceará encaminhou ofício para a CGD para que o caso fosse apurado. Na ocasião, foi encaminhado ainda documentação produzida pela Assessoria de Apuração de Violação de Deveres e Transgressões Disciplinares (AATD), da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Atestado

O material continha informações sobre a conduta do delegado Ivanildo Alves dos Santos. Segundo a Portaria da CGD, no dia 12 de abril deste ano, o policial "teria comparecido a um estabelecimento comercial, situado no bairro Papicu, em Fortaleza, trajando bermuda, chinelos e camisa preta com o nome “POLICIA CIVIL”, ocasião em que, também, ostentaria uma arma de fogo no cós de sua bermuda, fato registrado por meio de imagens".

No ofício enviado para a CGD, o delegado-Geral sugere o afastamento do policial e também o recolhimento da arma dele. As informações enviadas para a CGD apontam ainda que o delegado Ivanildo estaria afastado das funções por força de atestado médico, no período compreendido entre 26 de fevereiro a 25 de abril de 2024. Para a CGD, "a conduta do servidor configura, em tese, faltas disciplinares" previstas no Estatuto da Polícia Civil.