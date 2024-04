Vídeos de câmera de segurança mostram fuga do suspeito de decepar funcionário do IJF, em Fortaleza

Imagens de câmera de segurança registraram o momento da fuga do suspeito de matar e decepar um funcionário do Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (23). Ele entrou com uma mochila preta na unidade de saúde, mas saiu sem ela.

Assista:

Uma funcionária do IJF, que preferiu não ser identificada, detalhou ao Diário do Nordeste que o suspeito entrou com a arma escondida dentro da mochila. Após o crime, saiu pela catraca e disse ao porteiro que haviam matado uma pessoa. "O pessoal entrou atrás do 'cara que matou', só que era o homem que tinha acabado de sair", disse a fonte.

Segundo o secretário da Segurança do Estado, Samuel Elânio, o suspeito, que é ex-funcionário da unidade, passou pelo reconhecimento facial do hospital na entrada.

O acompanhante de um paciente afirmou que outros funcionários do mesmo setor ficaram feridos no tiroteio, sendo encaminhados para atendimento médico no próprio hospital.

SUSPEITO FOI IDENTIFICADO, AFIRMA SSPDS

Em nota, a SSPDS informou que as Forças de Segurança estão em diligências para capturar o suspeito, que já foi identificado.

"Conforme as primeiras informações, a vítima, do sexo masculino, que era funcionária do hospital, foi encontrada com lesões por disparo de arma de fogo e com sinais de violência. Uma outra pessoa lesionada foi socorrida. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizam os primeiros levantamentos no local", diz o comunicado.