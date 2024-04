Após homicídios no IJF e em escola, Sarto aponta que há ‘cumplicidade’ entre Governo do CE e facções

Fortaleza viveu uma manhã violenta em equipamentos públicos, nesta terça-feira (23), com a morte de um funcionário dentro do Instituto Dr. José Frota (IJF) e de um jovem numa escola municipal no bairro Passaré.

Por meio das redes sociais, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), criticou “a paralisia do Governo do Estado no combate às facções”, apontando que “não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade”.

“É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais”, iniciou o gestor.

Na publicação, Sarto afirma ainda que acionou as Secretarias de Segurança Cidadã, Educação, Saúde e Direitos Humanos “para dar todo o suporte aos familiares das vítimas e aos trabalhadores”.

“Não permitirei que o acesso aos nossos serviços públicos sejam prejudicados pela insegurança”, finalizou o prefeito.

Mortes no IJF e em escola

Na manhã de hoje, um trabalhador do IJF foi morto a tiros e teve a cabeça decepada dentro da unidade de saúde. Segundo o acompanhante de um paciente do hospital, outros funcionários ficaram feridos no tiroteio, sendo encaminhados para atendimento médico.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e com o IJF e aguarda atualizações sobre o caso.

Também nesta manhã, outro homicídio foi registrado, vitimando um jovem na Escola Municipal Delma Hermínia da Silva Pereira, no bairro Passaré.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (SME) informa que “está seguindo rigorosamente todos os protocolos previstos para o atendimento da comunidade escolar neste momento”.

A Pasta complementa que, logo após o crime, “foram acionadas Polícia Militar e Guarda Municipal, além da equipe de Mediação Escolar da SME”. As aulas na unidade educacional foram suspensas.

O que diz a SSPDS

Sobre a morte na escola, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, em nota, que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investigam as circunstâncias do crime, que vitimou um jovem de gênero masculino, ainda não identificado.

“A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo nas proximidades de uma instituição de ensino municipal, indo a óbito no interior da escola”, pontuou a Pasta. As investigações seguem a cargo da 7ª Delegacia do DHPP da Polícia Civil.

Sobre o assassinato dentro do IJF, o titular da SSPDS, Samuel Elânio, afirmou, em coletiva de imprensa, que o crime foi "passional", praticado por um ex-funcionário da unidade municipal. O homem já foi identificado e é procurado pelas forças de segurança.

*Esta reportagem está em atualização