Filha do criador do Slack está desaparecida após fugir de casa; adolescente é herdeira de fortuna

A filha do co-fundador do Slack está desaparecida desde o dia 21 de abril, segundo o jornal The San Francisco Standard. Mint Butterfield, de 16 anos, é herdeira de uma fortuna bilionária de Stewart Butterfield.

A jovem foi dada como desaparecida pela mãe, Caterina Fake, na segunda-feira (22), tendo sido vista pela última vez na noite de domingo, em Bolinas, Califórnia.

Segundo a polícia, a jovem tem histórico de uso de substâncias e frequenta Tenderloin, um bairro de São Francisco conhecido pelo uso de drogas.

O jornalista Yashar Ali, amigo dos pais, divulgou um cartaz sobre o desaparecimento de Mint nas redes sociais. "Por favor, divulguem isso por toda parte, e se você tiver alguma informação sobre o paradeiro deles, ligue para o número neste folheto", escreveu.