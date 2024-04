Polícia apreende adolescente suspeito de balear e matar jovem na entrada de escola no Passaré

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nessa quarta-feira (24), suspeito de envolvimento na morte de outro menor de idade nas proximidades de uma escola municipal de Fortaleza, na manhã de terça (23), no Passaré. O jovem é apontado pelas investigações como o autor dos disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que compartilhou a informação nesta quinta-feira (25), o jovem foi apreendido em flagrante e conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram feitos os procedimentos cabíveis. As investigações estão a cargo da 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A apreensão contou com o apoio de equipes da 11ª Delegacia do DHPP e dos núcleos de Inteligência e de Operações da Polícia Civil do Ceará.

Veja também Segurança Justiça converte em preventiva prisão de suspeito de matar e decapitar funcionário do IJF Segurança Autor de morte no IJF entrou outras vezes no hospital após ser demitido, segundo testemunhas

Lembre o caso

Um adolescente foi baleado nas proximidades da Escola Delma Hermínia da Silva Pereira, no Passaré, na manhã de terça-feira (23), e morreu dentro da unidade, para onde tentou fugir após ser ferido.

À época, a Secretaria Municipal da Educação (SME) informou que acionou a Polícia Militar e a Guarda Municipal, além da equipe de mediação escolar da pasta, para dar suporte aos alunos e funcionários da instituição, que se depararam com o ocorrido.