Dois adolescentes de 15 anos são executados a tiros em bar de Horizonte

Dois adolescentes de 15 anos foram executados a tiros, em um bar no Centro de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite do último domingo (28). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

"Conforme as primeiras informações, as vítimas, dois adolescentes de 15 anos, foram lesionados por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial do bairro Centro. As vítimas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito no local", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), em nota, nesta segunda-feira (29).

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local e realizaram os primeiros levantamentos do caso. O duplo homicídio será investigado pela Delegacia Metropolitana de Horizonte, da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

A SSPDS ressaltou que a população pode contribuir com informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, ou para o número (85) 3101-0181 - que também funciona como WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens, áudios, vídeos e fotografias. O telefone da Delegacia Metropolitana de Horizonte é (85) 3336-6164. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.

Veja também Segurança Vereador de Camocim morre após ser esfaqueado em restaurante Segurança Mulher suspeita de ajudar ex-fugitivos de Mossoró é presa em Aquiraz

Outro duplo homicídio na Grande Fortaleza

A Região Metropolitana de Fortaleza registrou outro duplo homicídio, no último domingo (28). Dois corpos foram encontrados decapitados (com as cabeças arrancadas) e com marcas de disparos de arma de fogo, no Município de Itaitinga.

A reportagem apurou que as duas vítimas são do sexo masculino e que há a informação de que são moradores do Município de Maranguape, que também fica na Grande Fortaleza. Os corpos foram encontrados em uma ruela, por volta de 7h45.