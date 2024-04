Mulher suspeita de ajudar ex-fugitivos de Mossoró é presa em Aquiraz

Raíssa Forte de Brito, 21 anos, foi presa pela Polícia Federal nesta sexta-feira (26), em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ela é investigada por suposto envolvimento na fuga de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro deste ano. Os fugitivos foram recapturados pelas forças de segurança no último 4 de abril, em Marabá, no Pará, e já voltaram ao presídio de segurança máxima de onde escaparam.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) foi quem pediu a prisão preventiva da suspeita. Isso porque, antes, o Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) havia concedido liberdade provisória à investigada.

No inquérito que apurou o caso, a PRF descobriu que Deibson e Rogério tiveram uma rede de apoio no Ceará, por meio da facção criminosa de origem carioca na qual atuam, que permitiu a fuga para outro estado. Desde então, os policiais passaram a monitorar a residência do chefe do grupo criminoso, e, ao entrarem no local, Raíssa estava lá, em posse de mais de 24 quilos de maconha do tipo "skunk", armamento importado, munições, balança de precisão e outros artefatos típicos do tráfico de drogas.

A mulher foi encaminhada até o 4º Núcleo Regional de Custódia e Inquéritos, em Caucaia, e foi solta pelo juiz, que aplicou medidas cautelares diversas. No entanto, a Promotoria de Justiça auxiliar do núcleo regional de custódia entrou com recurso junto ao TJCE e conseguiu decisão favorável à prisão preventiva.

Participação confirmada em facção

Em nota, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) confirmou que a suspeita tem participação efetiva na facção criminosa que ajudou os fugitivos do presídio de Mossoró.

A operação que resultou na prisão da investigada foi um desdobramento dos trabalhos iniciados em 22 de fevereiro deste ano, quando a Polícia encontrou as drogas, a pistola e as munições em uma residência em Aquiraz.