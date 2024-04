Vereador de Camocim morre após ser esfaqueado em restaurante

O vereador de Camocim, César Veras, morreu neste domingo (28) após ser esfaqueado em restaurante no litoral de Camocim no início da tarde. O parlamentar, que presidiu a Câmara na cidade, foi esfaqueado no pescoço, na presença da esposa e da filha.

Outras duas pessoas também foram esfaqueadas, entre elas o dono do restaurante Euclides Oliveira. O empresário foi transferido para Sobral, mas o estado de saúde não foi confirmado. A terceira vítima não teve a identidade divulgada.

Segundo testemunhas, o suspeito do crime é um garçom do próprio restaurante. Ainda segundo os relatos, não houve nenhuma discussão ou briga antes do esfaqueamento. Funcionários do estabelecimento acreditam que o suspeito possa ter "surtado" antes de golpear as vítimas.

O governador Elmano de Freitas confirmou a prisão do suspeito. "Determinei rigor máximo na apuração dos fatos. Nossas forças de segurança já prenderam o suspeito, que será colocado à disposição da Justiça", disse em publicação neste domingo.

O suspeito teria sido capturado por agentes do Raio pouco depois do crime. O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança e Defesa Social do Ceará (SSPDS) para pedir detalhes da prisão e da investigação. Quando houver resposta, a reportagem será atualizada.

Legenda: Arma do crime foi encontrada Foto: Reprodução

A Câmara Municipal de Camocim divulgou nota lamentando o ocorrido.

"A mesa diretora com o apoio de todos os vereadores que compõem esta casa disponibilizou todo apoio possível aos seus familiares e está junto as autoridades cobrando celeridade na resolução do caso", completa o texto.