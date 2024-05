Criança de 2 anos e dois homens são baleados em tiroteio no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza

Três pessoas foram baleadas, na noite dessa quinta-feira (2), no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. Entre as vítimas, estão uma criança de 2 anos. Os outros dois atingidos são um homem de 57 e uma terceira vítima que não teve a idade revelada.

Segundo informações da TV Verdes Mares, a criança foi atingida na região da cabeça e está em estado gravíssimo. Já o homem de 57 foi alvejado na região do peito.

Ainda não se sabe o estado de saúde dos dois homens. O caso ocorreu na avenida Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste). Conforme a Secretaria de Segurança Púbica (SSPDS), a Polícia Civil apura os fatos e realiza diligências no intuito de identificar os suspeitos.

Em nota, a pasta informou que as três vítimas foram "socorridas para uma unidade de saúde". As diligências são realizadas pelo 7º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) que cobre a região.

A população pode contribuir com as investigações enviando informações para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3101-2232, do 7º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.