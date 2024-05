Polícia prende 9 pessoas e bloqueia R$ 500 mil em operação contra tráfico em Fortaleza e RMF

Nove pessoas foram presas e pelo menos R$ 500 mil foram bloqueados de uma conta bancária em operação policial deflagrada na tarde dessa quinta-feira (2), em bairros de Fortaleza e de cidades da Região Metropolitana. Os alvos são integrantes de grupos criminosos, que tinham mandados de prisão em aberto por associação para o tráfico.

A operação da Polícia Civil contou com equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos — sete homens e duas mulheres — atuam diretamente na comercialização de drogas e, com eles, também foram apreendidos entorpecentes e dinheiro em espécie.

Investigações

Durante a operação, a Polícia apreendeu balanças de precisão, celulares e utensílios para a comercialização para o tráfico. Os envolvidos foram encaminhados para a sede da Draco, onde os mandados de prisão preventiva pelo crime de associação para o tráfico foram cumpridos — um dos suspeitos, flagrado na posse de entorpecentes, celulares e balança de precisão, foi autuado, também, por tráfico de drogas.

Além disso, durante as diligências, uma conta bancária utilizada pelo grupo para as práticas ilícitas, com limite de R$ 500 mil, foi bloqueada.