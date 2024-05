Idosas são golpeadas com enxada em tentativa de assalto em Nova Olinda, no Ceará

Duas idosas foram agredidas com golpes de enxadas durante uma tentativa de assalto, na tarde da última quarta-feira (1º), na zona rural de Nova Olinda, Interior do Ceará. De capuz, o suspeito invadiu o sítio que as irmãs moram. Após agredir as vítimas, ele tentou fugir, mas foi capturado pela população. A Polícia Militar foi acionada e prendeu em flagrante o suspeito, de 34 anos, por tentativa de roubo.

A mulher de 79 anos foi a primeira vítima do criminoso. "Fui agredida por uma rapaz encapuzado. Levei uma enxadada de na cabeça e caí desmaiada, não vi mais nada", declarou a idosa em entrevista à TV Verdes Mares Cariri.

Veja também Segurança Advogado é morto a tiros na rua onde morava no Crato, no Interior do Ceará Segurança Justiça do Ceará nega pedido de liberdade a advogada presa com bilhete de preso em Itaitinga

Em seguida, o homem atacou a outra idosa, de 77 anos, que estava em um segundo cômodo da casa.

Ele me pegou por trás, no meu pescoço. E com a outra mão, me deu uma enxadada que eu caí de bruços. Quando eu vi que ia morrer, de repente, eu pedi a Deus, gritei com todas as forças pela minha irmã, ela não apareceu. Então, eu resolvi gritei pela minha vizinha. Quando gritei, ela respondeu e ele [criminoso] correu Idosa Vítima

Ao ouvir o pedido de socorro da idosa, o filho da vizinha das irmãs pulou a cerca do sítio e socorreu as duas.

A irmã mais velha, que ficou desacordada, foi levada para o Hospital de Barbalha. Ela passou a noite internada, realizou exames e não precisou realizar nenhuma cirurgia. As duas vítimas ficaram com hematomas pelo corpo por conta do impacto da agressão.

Ação da polícia

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), por volta de 14h, uma composição do 2º Batalhão foi acionada para a ocorrência na zona rural da Cidade. Quando os policiais chegaram ao sítio onde moravam as duas irmãs, testemunhas narraram que detiveram o suspeito encapuzado.

As testemunhas e o suspeito foram levados à Delegacia de Polícia Civil do Crato. O homem foi autuado em inquérito por roubo, e a arma do crime foi apreendida.