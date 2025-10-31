Diário do Nordeste
vídeo mostra prisão de dupla suspeita de roubos em Fortaleza

Segurança

Dupla é presa suspeita de realizar roubos em Fortaleza

Policiais conseguiram recuperar objetos subtraídos das vítimas.

Redação 28 de Outubro de 2025
Foto de Vittor Fernando ao lado de Gabriel Fuentes em cama de hospital.

Zoeira

Gabriel Fuentes e Vittor Fernando sofrem tentativa de assalto e são alvejados por tiros

O casal de atores retornava do Rio de Janeiro.

Redação 27 de Outubro de 2025
Imagem mostra assalto a mototaxistas em Itapipoca.

Segurança

Mototaxistas têm motos roubadas após corrida em Itapipoca, no Ceará

Criminosos se passaram por passageiros.

Redação 24 de Outubro de 2025
Carro de polícia do Ceará com logo da Polícia Civil, estacionado ao lado de outro veículo policial, em uma operação de segurança.

Segurança

Justiça decreta prisão preventiva a suspeitos de assalto à concessionária em Fortaleza

O crime aconteceu na última terça-feira (14) no bairro Parque Manibura. Os acusados foram presos originalmente em flagrante.

Redação 20 de Outubro de 2025
foto de suspeito de assalto morto próximo à entrada de uma farmácia no bairro Messejana, em Fortaleza.

Segurança

Policial civil impede roubo a farmácia e mata suspeito em Fortaleza

Outro homem foi atingido por disparos e socorrido a uma unidade de saúde

Redação 18 de Outubro de 2025
Mulher em uma extensão de carro, usando vestido vermelho e tênis, aparentando estar com uma lesão na perna, enquanto outra pessoa está ao lado.

Zoeira

Gracyanne Barbosa tem carro de mais de R$ 800 mil levado em assalto

Ex-BBB estava retornando do ensaio da escola de samba União da Ilha do Governador quando o crime aconteceu

Geovana Almeida* 16 de Outubro de 2025
Imagem mostra passageiros subindo em ônibus no Terminal do Papicu, em Fortaleza.

Ceará

Fortaleza registra queda de 79% nos assaltos a ônibus em 2025

Dados são referentes de janeiro a agosto deste ano em comparação com 2024

Beatriz Rabelo e Gabriela Custódio 22 de Setembro de 2025
Fotos que mostram tentativa de assalto contra vigilante em aquiraz

Segurança

Vigilante reage a tentativa de assalto e suspeitos morrem em galpão em Aquiraz; veja vídeo

Um dos suspeitos pegou a arma do comparsa e tirou a própria vida com um tiro na cabeça

Redação 16 de Setembro de 2025
Imagem mostra viatura da policial militar do Ceará, nas cores preto e branco, estacionada na rua, destacando as palavras 'Polícia Militar' na lateral, ilustrando prisão de trio suspeitos de realizar série de assaltos em Fortaleza

Segurança

Trio suspeito de realizar série de assaltos em Fortaleza é preso em flagrante

Celulares e outros objetos roubados pelo grupo foram recuperados

Carol Melo 10 de Setembro de 2025
foto de cantor Luís Marcelo, que sofreu um assalto nesta terça-feira (9), em Fortaleza

É Hit

Cantor Luiz Marcelo é vítima de assalto e tem carro levado ao sair de academia em Fortaleza

Artista foi rendido por três homens armados

João Lima Neto 09 de Setembro de 2025
