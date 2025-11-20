Helicóptero faz pouso de emergência e passageiros são assaltados no Ceará
A Polícia recuperou itens pessoais roubados e apreendeu uma motocicleta.
Um helicóptero precisou fazer um pouso de emergência, e os ocupantes da aeronave foram assaltados, no Município de Itapiúna (a cerca de 130 km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará, nesta quinta-feira (20).
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, em nota, que "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) recuperaram, nesta quinta-feira (20), itens pessoais e apreenderam uma motocicleta, no município de Itapiúna".
As apreensões são relacionadas a uma ocorrência de roubo registrada na região. As diligências estão em andamento, visando capturar os suspeitos", completou a SSPDS.
A reportagem apurou que o helicóptero fez um pouso de emergência no Distrito de Palmatória, em razão de uma pane.
Ocupantes do voo saíram da aeronave e foram surpreendidos por criminosos, que anunciaram o assalto. Os suspeitos fugiram com pertences pessoais das vítimas. O crime é investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Aracoiaba.
A SSPDS destacou, em nota, que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.
Confira os canais de denúncia:
- O número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS;
- O número de WhatsApp (85) 3101-0181, pelo qual podem ser enviadas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;
- O serviço “e-denúncia”, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br;
- O telefone (85) 3337-5690, da Delegacia de Aracoiaba.