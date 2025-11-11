Diário do Nordeste
Suspeito morre após tentar assaltar dois PMs no Interior do Ceará

Outros dois homens foram presos pela ação, e um deles também foi baleado, mas resistiu.

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto de carro vermelho onde PMs estavam e sofreram tentativa de assalto. Há sangue no banco do carro.
Legenda: PMs estavam voltando do serviço em carro particular.
Foto: VC Repórter.

Um suspeito morreu e outro foi baleado após uma tentativa de assalto contra dois policiais militares (PMs) em Milagres, no Interior do Ceará, nessa segunda-feira (10). Os agentes de segurança estavam em um carro particular no retorno do serviço, e trafegavam na BR-116, quando foram interceptados por um trio de criminosos que anunciaram o roubo. 

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a dupla de policiais revidou com tiros de arma de fogo e atingiu dois suspeitos. O terceiro fugiu para uma região de mata e foi localizado e preso

Os dois feridos fugiram para a zona urbana de Milagres e deram entrada em um hospital, onde um deles, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele possuía "extensa ficha criminal por roubo, porte ilegal de arma de fogo, extorsão, receptação, dano e tinha mandado de prisão em aberto". 

Segundo baleado também foi preso 

"O outro suspeito, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, perseguição e falsa identidade, foi transferido para outra unidade de saúde, onde permanece sob escolta policial", informou a PMCE, em nota. 

Na ação criminosa, a PMCE apreendeu dois veículos e sete celulares. Os materiais e os dois homens presos foram levados à Delegacia Regional de Brejo Santo, onde foi instaurado o procedimento por tentativa de roubo. 

