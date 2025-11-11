Diário do Nordeste
Dupla é presa em flagrante suspeita de roubar 150 metros de fios no Centro de Fortaleza

Os suspeitos foram abordados por policiais que faziam patrulhamento na região.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança

Dois homens suspeitos de roubar 150 metros de fios de cobre foram presos, na madrugada desta terça-feira (11), no Centro de Fortaleza. Os militares foram acionados pelo Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) para uma ocorrência de furtos de fios. No momento da abordagem, os homens foram encontrados com um saco preto, onde os metros de fio já arrancados estavam. Com outras passagens pela Polícia, os suspeitos foram autuados pelo crime de furto qualificado e estão à disposição da Justiça. 

Imagem mostra viatura da Polícia Civil.
Segurança

Central de golpes: organização criminosa do Rio Grande do Sul fez vítimas no Ceará

Segundo os investigadores, organização criminosa tinha 18 integrantes. Valores obtidos de forma criminosa chegavam a R$ 40 mil por pessoa.

Sofia Leite*
Há 2 horas
A imagem mostra pessoas em um julgamento de um crime de homicídio, em Fortaleza. Em primeiro plano, estão um homem e uma mulher de costas. O homem veste uma blusa branca, com a hashtag #JustiçaPeloCurió.
Segurança

Chacina do Curió: os resultados dos cinco julgamentos e os desdobramentos para os próximos anos

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo
11 de Novembro de 2025
A foto mostra um policial civil fardado, de costas, em primeiro plano. Ao fundo, é possível ver viaturas da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Policial civil é demitido por extorsão cometida em delegacia de Fortaleza

A defesa do oficial investigador de Polícia irá recorrer da decisão assinada pelo governador Elmano de Freitas.

Redação
10 de Novembro de 2025
Foto de viaturas da PCCE.
Segurança

Mulher é presa suspeita de tentar envenenar três homens em cidade do Ceará

As vítimas teriam bebido suco com veneno, conforme investigação policial.

Redação
10 de Novembro de 2025
Homem é preso por ameaçar pessoas com abridor de coco na Praia de Iracema
Segurança

Homem é preso por ameaçar pessoas com abridor de coco na Praia de Iracema

Suspeito chegou a danificar viatura ao ser detido.

Redação
10 de Novembro de 2025
Caminhão tombado em trecho da rodovia BR 222.
Segurança

Três pessoas morrem em rodovia no Ceará em menos de 24h

Os casos aconteceram em diferentes trechos da BR-222, entre os municípios de Itapajé e Tianguá.

Redação
10 de Novembro de 2025
foto de prova do Enem e aparelhos celulares apreendidos de candidato que fraudou o Enem em Juazeiro do Norte, no Ceará.
Segurança

Candidato é preso por fraude no Enem 2025, em Juazeiro do Norte

Homem poderá responder pelos crimes de fraude em certame público e tentativa de estelionato.

Raísa Azevedo
10 de Novembro de 2025
foto da vigilia da chacina do curio em frente ao forum clovis bevilaqua em fortaleza.
Segurança

‘Nossos filhos vivem em nós’: Chacina do Curió completa 10 anos e massacres em periferias continuam

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
10 de Novembro de 2025
Imagem mostra um veículo do modelo Hilux na cor branca que foi apreendido pela Polícia Civil do Estado do Ceará.
Segurança

Hilux blindada de chefe do CV em Fortaleza vai a leilão; saiba valor

O veículo foi apreendido em uma investigação de homicídio ocorrido em 2020.

Sofia Leite*
09 de Novembro de 2025
Homens usam revólver e atiram pra cima. Fogos de artifícios também são vistos.
Segurança

Facção promove ‘carreata do crime’ para anunciar fim de conflito: 'Paz reinará se Deus quiser'

O caso ocorreu na madrugada deste sábado (8), em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Lucas Monteiro
08 de Novembro de 2025
Foto de uma viatura da Polícia Militar do Ceará à noite. O veículo é branco e preto com adesivos do Governo do Ceará e é iluminado indiretamente por luz vermelha do intermitente. Ao fundo, há policiais com fardamento verde escuro.
Segurança

Homens são presos suspeitos de tentativa de homicídios em Caucaia

Dupla estava em carro que teria sido utilizado em atentado.

Redação
08 de Novembro de 2025
Policial fardado de costas.
Segurança

Dois homens são mortos a tiros no interior do Ceará

Crime foi registrado na noite de sexta-feira (7) no Município do Crato, no cariri cearense.

Redação
08 de Novembro de 2025
trecho de uma camera de seguranca mostrando o momento no qual a vitima e abordada e morta em um mercantil em fortaleza.
Segurança

Justiça manda tirar tornozeleira de acusado de matar comerciante em Fortaleza

A acusação diz que o crime aconteceu a mando de um libanês.

Emanoela Campelo de Melo
08 de Novembro de 2025
Foto do incêndio na vegetação das proximidades do Hospital Universitário do Ceará.
Segurança

Incêndio atinge vegetação nas proximidades do Hospital Universitário do Ceará

Até às 20 horas, a ocorrência permanecia em andamento.

Bergson Araujo Costa
07 de Novembro de 2025
Uma viatura preta e escura da Polícia Civil do estado do Ceará, Brasil, com letras brancas, estacionada ao ar livre. O veículo é um SUV grande. Na lateral do carro, estão escritos os dizeres
Segurança

Três pessoas são encontradas mortas por disparos de arma no Canindezinho

Investigações iniciais estão sob responsabilidade da 9ª DHPP.

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem mostra viatura da Polícia Militar.
Segurança

Policiais militares são absolvidos após acusação de torturar alunos em escola

Caso aconteceu em 2012 após uma funcionária apontar estudantes como os responsáveis pelo sumiço de um celular.

Sofia Leite*
07 de Novembro de 2025
Uma montagem, do lado esquerdo, a arma e o celular aprendidos no momento da abordagem. Do lado direito o suspeito está sendo conduzido até a Delegacia.
Segurança

Homem que extorquia comerciantes é preso em Sobral

O suspeito cobrava R$ 700 de vendedores do Mercado Público da Cidade.

Redação
07 de Novembro de 2025
viatura da policia militar em frente a cgd, em fortaleza.
Segurança

Quem são os PMs investigados por crimes como ameaça e homicídio no Ceará

A CGD instaurou sindicâncias administrativas contra os agentes.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Novembro de 2025
foto do casal: policial militar e a esposa dele, acusada de matar o marido a tiros.
Segurança

Justiça marca júri de mulher acusada de matar esposo PM em Fortaleza

A denunciada diz que o disparo foi acidental.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Novembro de 2025