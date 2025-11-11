Dupla é presa em flagrante suspeita de roubar 150 metros de fios no Centro de Fortaleza

Dois homens suspeitos de roubar 150 metros de fios de cobre foram presos, na madrugada desta terça-feira (11), no Centro de Fortaleza. Os militares foram acionados pelo Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) para uma ocorrência de furtos de fios. No momento da abordagem, os homens foram encontrados com um saco preto, onde os metros de fio já arrancados estavam. Com outras passagens pela Polícia, os suspeitos foram autuados pelo crime de furto qualificado e estão à disposição da Justiça.