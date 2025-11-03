Jovem morre baleada após reagir a assalto em São Paulo

Uma jovem de 20 anos morreu ao ser baleada na cabeça durante um assalto, na noite do último sábado (1º), na Zona Leste de São Paulo. Beatriz Munhos estava acompanhada do pai e do namorado e foi atingida em frente aos dois, após tentar impedir a ação dos criminosos. As informações são do g1.

A família havia saído de Sorocaba, no interior de São Paulo, e estava na capital para entregar um drone que havia sido vendido, segundo relato do namorado à Polícia Civil.

Enquanto aguardavam no endereço combinado, dois homens chegaram em uma moto perguntando sobre o drone e anunciaram o assalto, momento em que a família percebeu que se tratava de uma emboscada. Toda a ação foi gravada por uma câmera de vigilância.

As imagens mostram o pai e o namorado de Beatriz tentando fugir dos criminosos pela rua. Após um deles ser rendido, a jovem desce do veículo em que estava e dispara spray de pimenta contra um dos assaltantes. O criminoso reage e atira à queima-roupa, na cabeça dela. Eles fugiram levando um celular de uma das vítimas.

O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, no 69º Distrito Policial. A polícia analisa as imagens para tentar identificar e prender os criminosos.

Pai de vítima cobra respostas

Na tarde deste domingo (2), o pai da vítima, Lucas Munhos, publicou um vídeo na rede social da jovem lamentando a perda da filha e cobrando respostas do governo para a segurança pública.

"Isso não pode acontecer com outros pais, pessoas. Outros pais não podem sofrer o que eu tô sofrendo. Essa bandidagem, tráfico, essas coisas, todas de bandido, de arma, têm que acabar. Eu imploro pro governo acabar com isso, pelo amor de Deus", pediu.