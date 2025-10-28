Dupla é presa suspeita de realizar roubos em Fortaleza

Uma dupla suspeita de praticar uma série de roubos foi presa no bairro Messejana, em Fortaleza, por agentes da Polícia Militar. Diversos objetos subtraídos das vítimas foram recuperados pelas autoridades.

Os dois homens foram flagrados por uma câmera de segurança abordando e assaltando uma mulher. Nas imagens, é possível observar ambos, a bordo de um veículo, se aproximando da moça, que estava em uma calçada. Então, um deles desembarca e parece usar uma arma de fogo para abordar e ameaçar a vítima, que entrega seus pertences.

Os agentes de segurança localizaram a dupla após denúncias, recebidas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), informarem que um automóvel, de cor preta, estaria circulando na avenida Ministro José Américo em direção à avenida Washington Soares, após ser utilizado em assaltos na região do bairro Montese.

Em seguida, a equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) iniciou diligências e conseguiu localizar e abordar o veículo na avenida Washington Soares.

Com os dois homens, os policiais encontraram cinco aparelhos celulares, oito cartões de crédito pertencentes às vítimas, R$ 125 em espécie e um simulacro de pistola utilizado na prática dos crimes.

A dupla foi conduzida ao 7º Distrito Policial, onde uma das vítimas compareceu e realizou o reconhecimento dos suspeitos.

O veículo, os objetos e os valores apreendidos foram apresentados na unidade policial, onde foi lavrado o procedimento com fundamento no artigo 157 do Código Penal Brasileiro (roubo).