Bebê de 11 meses morre após colisão em Quixelô, no interior do Ceará

Um bebê de 11 meses morreu após colisão entre uma motocicleta e um carro na CE-375, em Quixelô, no Interior do Ceará. O caso foi no último domingo (26). Informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apontam que a criança estava na motocicleta, com a mãe e o pai, que também sofreram ferimentos no acidente.

Conforme a pasta, a motocicleta foi atingida pelo carro. O óbito da criança foi constatado ainda no local, enquanto o homem e a mulher foram encaminhados a unidades hospitalares.

Equipes da Polícia Militar do Ceará localizaram o motorista do veículo, um homem de 33 anos, na cidade de Iguatu em meio a diligências após o ocorrido. Ele foi submetido a teste de alcoolemia, que mostrou resultado positivo para a ingestão de álcool ou outras substâncias psicoativas.

Segundo informações do Samu, responsável pelo envio de equipes ao local do acidente para atendimento, o bebê já estava sem sinais vitais no momento da chegada dos agentes.

A mãe da criança apresentava ferimentos graves, com traumas no tórax e no abdômen, enquanto o pai estava consciente e teve fratura no membro inferior esquerdo.

A mãe foi levada ao Hospital Regional de Iguatu, onde teria sido submetida a procedimentos cirúrgicos, permanecendo em quadro instável de saúde. Já o pai, com quadro estável, foi encaminhado para o Hospital Regional do Cariri.