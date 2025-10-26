Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Três suspeitos são mortos em intervenção policial em Boa Viagem, no CE

A Polícia Militar procurava por um integrante de grupo criminoso que estaria escondido em uma casa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto mostra uma casa onde aconteceu uma intervenção policial, em Boa Viagem, no Interior do Ceará.
Legenda: Os suspeitos mortos estariam em uma casa em Boa Viagem, no Interior do Ceará.
Foto: Reprodução.

Três suspeitos foram mortos em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no Município de Boa Viagem, no Interior do Ceará, no último domingo (26). Três armas de fogo e drogas foram apreendidas.

A PMCE informou que equipes do Comando Tático Rural (Cotar) "se deslocaram até a Rua José Ferreira de Costa, após receberem informações da Polícia Civil sobre a presença de um indivíduo integrante de grupo criminoso escondido em um imóvel na região".

No local, os militares foram recebidos com disparos de arma de fogo, ocasião em que houve o revide à injusta agressão. Durante a ofensiva, três indivíduos foram alvejados. Os suspeitos chegaram a ser socorridos ao Hospital Municipal de Boa Viagem, mas não resistiram aos ferimentos."
Polícia Militar do Ceará
Em publicação

No imóvel, foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e uma pistola calibre 7.65, além de 139 gramas de substância análoga à cocaína, já embalada e pronta para comercialização, segundo a PMCE. 

A Polícia também apreendeu 24 munições de calibres variados, duas motocicletas com queixa de roubo, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.

O material retido foi levado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Canindé, onde foi instaurado um inquérito policial para dar continuidade às investigações sobre o caso

"A Polícia Militar do Ceará segue atuando de forma firme e integrada com os demais órgãos de segurança no combate à criminalidade no interior do Estado", garantiu a Corporação.

A imagem mostra motocicletas apreendidas pela Polícia, em cima de uma viatura policial.
Legenda: Motocicletas foram apreendidas pela Polícia com os suspeitos mortos.

Outra intervenção policial

Dois suspeitos foram mortos, em outra intervenção policial registrada no último fim de semana, no Ceará. O caso aconteceu no Município de Carnaubal, no sábado (25).

A Polícia Militar do Ceará informou que recebeu informações de que criminosos estariam desmontando motocicletas roubadas, em uma casa abandonada, no bairro Cidade Nova.

"No local, os agentes foram recebidos com disparos de arma de fogo, efetuados por dois suspeitos que estavam no interior do imóvel. Diante da injusta agressão, os policiais revidaram. Ambos os suspeitos foram atingidos e, de imediato, socorridos pelos próprios policiais até o hospital local, mas não resistiram aos ferimentos", informou a PMCE.

Duas pistolas calibre 9mm e 19 munições (sendo quatro deflagradas), que estariam na posse dos suspeitos, foram apreendidas pelos policiais militares.

