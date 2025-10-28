Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Justiça prorroga prisão de ‘Patroa’, investigada por comandar 'célula' do CV em Fortaleza

A suspeita gerenciava uma casa noturna conhecida como 'reduto da facção'.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
patroa boate nitro dance facção comando vermelho operacao mpce prisao temporaria decisao justica.
Legenda: O apelido foi dado a ela pelos próprios integrantes da facção, desde 2023, quando o esposo de Francisca foi preso e ela passou a ter poder de comando dentro da facção.
Foto: Reprodução

A Justiça do Ceará decidiu prorrogar a prisão temporária de Francisca Patrícia dos Santos Falcão, conhecida como 'Patroa'. A mulher de 41 anos é investigada como uma das chefes de uma 'célula' da facção carioca Comando Vermelho (CV) em Fortaleza, mais precisamente na região da Serrinha.

Conforme decisão proferida pelos juízes da Vara de Organizações Criminosas publicada no Diário da Justiça do último dia 24 deste mês, Patrícia deve continuar presa por mais, pelo menos, 30 dias. A defesa da investigada não foi localizada pela reportagem.

A suspeita foi capturada no dia 23 de setembro de 2025. O apelido foi dado a ela pelos próprios integrantes da facção, desde 2023, quando o esposo de Francisca foi preso e ela passou a ter poder de comando dentro da facção.

Veja também

teaser image
Segurança

Idosa morta a tiros perto de posto de saúde em Fortaleza era líder comunitária

teaser image
Segurança

Homem mata mulher e tenta tirar a própria vida no Crato

BENEFICIADA COM PROGRAMA SOCIAL

Em setembro, o Diário do Nordeste publicou reportagem divulgando que, a partir de documentos, ficou comprovado que, ao mesmo tempo em que agia no 'mundo do crime', Francisca Patrícia recebia benefícios do Governo por meio de programas sociais.

"O valor global de todos os programas sociais que a pesquisada foi beneficiária totaliza R$ 23,4 mil. Vê-se, também, que o último registro de recebimento do Novo Bolsa Família por Francisca Patrícia deu-se em 06/2024, ou seja, após início do vínculo societário com a Nitro Dance Fest que ocorreu dia 20/04/2024".

A 'Nitro Dance' citada na investigação se trata de uma boate no bairro Serrinha, em Fortaleza, ligada à facção. O local sediava festas com apologia à organização criminosa e estava sob gerência de Patrícia até fevereiro deste ano, quando foi interditada durante a Operação Fim de Festa, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

Na época da operação, o MPCE divulgou que a boate era "responsável pela promoção de eventos festivos com apologia ao crime organizado e funcionaria como reduto destinado ao fortalecimento dos interesses da facção criminosa, principalmente do núcleo subordinado a uma das principais lideranças de uma facção criminosa de origem carioca, preso preventivamente em 2023". 

O homem preso em 2023 é Francisco Anderson Rabelo, conhecido como 'Nem Gato' e 'Véi', apontado como liderança local do CV.

Conforme o MP, desde a prisão do esposo, 'Patroa' vinha atuando sob as ordens do marido. Para desarticular o grupo, foi deflagrado no último mês uma nova operação, denominada de 'Extramuros'.

PARCEIRO NA FACÇÃO

Segundo a investigação, ao longo de 2024 e 2025, outro homem esteve como parceiro de Francisca Patrícia para comandar a facção.

Francisco Bruno Holanda Lima, o 'BH', ficou no 'papel' como sócio-administrador da Nitro Dance Fest,  "promoveu e integrou, pessoalmente, organização criminosa, qual seja, a facção conhecida como Comando Vermelho (CV), especificamente o núcleo de atuação no bairro da Serrinha e proximidades, nesta capital".

Bruno Holanda era quem organizava, promovia e divulgava nas redes sociais os eventos festivos na casa de entretenimento. Em abril de 2025, ele foi formalmente denunciado.

Bruno também teria cometido o crime de corrupção ativa. Para conseguir promover as festas da facção, ele contava com apoio de um funcionário público. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
patroa boate nitro dance facção comando vermelho operacao mpce prisao temporaria decisao justica.
Segurança

Justiça prorroga prisão de ‘Patroa’, investigada por comandar 'célula' do CV em Fortaleza

A suspeita gerenciava uma casa noturna conhecida como 'reduto da facção'.

Emanoela Campelo de Melo
Há 21 minutos
Segurança

Mulher acusada de chefiar a GDE e ordenar expulsões e mortes no Conjunto José Euclides é condenada

Tamiris Santos Almeida, conhecida como "Tamirão", foi sentenciada a cumprir 11 anos e 1 mês de prisão em regime fechado

Redação
Há 1 hora
A foto mostra a fachada de uma sede da Caixa Econômica Federal, com a movimentação de clientes e um funcionário.
Segurança

Caixa Econômica pede ressarcimento de R$ 1,3 milhão a gerente e empresário acusados de fraudes no CE

O Ministério Público Federal (MPF) também pediu a condenação de um ex-gerente e de um empresário à prisão.

Messias Borges
28 de Outubro de 2025
Foto mostra uma casa onde aconteceu uma intervenção policial, em Boa Viagem, no Interior do Ceará.
Segurança

Três suspeitos são mortos em intervenção policial em Boa Viagem, no CE

A Polícia Militar procurava por um integrante de grupo criminoso que estaria escondido em uma casa.

Redação
27 de Outubro de 2025
Gefferson William dos Santos, conhecido como
Segurança

Influenciador conhecido como 'Rei do Fuá' é morto a tiros no Interior do Ceará

Vítima foi atingida com 17 tiros, em Brejo Santo.

Redação
27 de Outubro de 2025
A foto mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará parada.
Segurança

Idoso de 71 anos é morto em ataque criminoso em Fortaleza

Esse é o segundo idoso assassinado na Capital em um intervalo de três dias.

Redação
27 de Outubro de 2025
A imagem, editada, mostra a configuração de um júri popular, ocorrido em Fortaleza. Estão presentes, na imagem, as figuras do juiz, promotor de justiça e advogado de defesa.
Segurança

Vara que julga homicídios de facções em Fortaleza concentra 30% das denúncias do MPCE

Messias Borges
27 de Outubro de 2025
A imagem, modificada por edição, mostra um Tribunal do Júri que ocorreu na Justiça do Ceará.
Segurança

Mais de 1.100 júris populares já foram realizados no Ceará em 2025

Messias Borges
27 de Outubro de 2025
Viatura da PM tem pane durante perseguição e incendeia em Fortaleza
Segurança

Viatura da PM tem pane durante perseguição e incendeia em Fortaleza

Dois suspeitos conseguiram fugir dos policiais militares.

Redação
26 de Outubro de 2025
A foto mostra duas armas de fogo e munições apreendidas com dois suspeitos que morreram em uma intervenção policial do CPRaio, da Polícia Militar do Ceará.
Segurança

Dois suspeitos são mortos em intervenção policial no Ceará

A dupla estaria desmontando motocicletas roubadas, em uma casa abandonada.

Redação
26 de Outubro de 2025
As imagens mostram uma cadela agredida com um facão, após passar por cirurgia.
Segurança

Cadela é agredida na cabeça com facão em Crato, no Ceará

O animal passou por cirurgia.

Redação
26 de Outubro de 2025
motim policia agente militar movimento pneus furados.
Segurança

9 PMs acusados de omissão de lealdade durante motim no Ceará são absolvidos

A absolvição vem cinco anos após o motim.

Emanoela Campelo de Melo
26 de Outubro de 2025
A foto mostra policiais civis, com coletes balísticos, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Casal é morto a tiros enquanto se divertia em balneário de Groaíras

O homem tinha 30 anos e a mulher, 20 anos.

Redação
26 de Outubro de 2025
A foto mostra um cachorro deitado, ferido, após ser esfaqueado por um homem.
Segurança

Homem é preso por esfaquear cachorro no Interior do Ceará

O cão foi socorrido por policiais militares.

Redação
26 de Outubro de 2025
Juliana Barroso, superintendente da Supesp no Ceará, sorridente em ambiente de escritório, usando blusa azul, com acessórios de joias e sentada em cadeira de escritório, praticando postura confiante.
Segurança

Superintendente da Supesp explica como análise de dados criminais pode ajudar no trabalho da Polícia

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, Juliana Márcia Barroso adiantou o lançamento de novas ações estratégicas do Estado no combate a crimes no Ceará

Paulo Roberto Maciel*
26 de Outubro de 2025
Policiais fortemente armados, vestidos com uniformes táticos, escoltam uma pessoa de roupas escuras e pés descalços por uma rua asfaltada sob o sol. O grupo caminha próximo ao meio-fio, e fios elétricos passam acima deles.
Segurança

Vídeo mostra prisão de homem que ameaçava mulher com arma na Granja Portugal

A captura ocorreu com apoio do sistema de videomonitoramento da SSPDS.

Redação
25 de Outubro de 2025
Montagem com duas imagens. À esquerda, agentes armados da Polícia Penal do Ceará participam de uma operação em uma rua residencial, com viaturas pretas estacionadas e moradores observando à distância. À direita, uma mulher mais velha, de pele morena e cabelos presos, aparece sentada em um ambiente simples e colorido, vestindo uma camisa vermelha com estampas e colares dourados, olhando para a câmera.
Segurança

Idosa morta a tiros perto de posto de saúde em Fortaleza era líder comunitária

A vítima caminhava em uma via pública quando foi atacada pelos criminosos.

Redação
25 de Outubro de 2025
Imagem de uma viatura da PMCE.
Segurança

Homem mata mulher e tenta tirar a própria vida no Crato

Informações iniciais apontam que o crime ocorreu após uma discussão do casal.

Redação
25 de Outubro de 2025
presos
Segurança

MP pede que dupla acusada de matar mulher em casa de massagem erótica vá a júri

O assassino e a mandante do crime são denunciados pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe.

Paulo Roberto Maciel*
25 de Outubro de 2025
Acidente entre VLT e um carro deixa duas pessoas feridas em Fortaleza
Segurança

Acidente entre VLT e um carro deixa duas pessoas feridas em Fortaleza

Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência

Bergson Araujo Costa
24 de Outubro de 2025