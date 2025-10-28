Justiça prorroga prisão de ‘Patroa’, investigada por comandar 'célula' do CV em Fortaleza

A Justiça do Ceará decidiu prorrogar a prisão temporária de Francisca Patrícia dos Santos Falcão, conhecida como 'Patroa'. A mulher de 41 anos é investigada como uma das chefes de uma 'célula' da facção carioca Comando Vermelho (CV) em Fortaleza, mais precisamente na região da Serrinha.

Conforme decisão proferida pelos juízes da Vara de Organizações Criminosas publicada no Diário da Justiça do último dia 24 deste mês, Patrícia deve continuar presa por mais, pelo menos, 30 dias. A defesa da investigada não foi localizada pela reportagem.

A suspeita foi capturada no dia 23 de setembro de 2025. O apelido foi dado a ela pelos próprios integrantes da facção, desde 2023, quando o esposo de Francisca foi preso e ela passou a ter poder de comando dentro da facção.

BENEFICIADA COM PROGRAMA SOCIAL

Em setembro, o Diário do Nordeste publicou reportagem divulgando que, a partir de documentos, ficou comprovado que, ao mesmo tempo em que agia no 'mundo do crime', Francisca Patrícia recebia benefícios do Governo por meio de programas sociais.

"O valor global de todos os programas sociais que a pesquisada foi beneficiária totaliza R$ 23,4 mil. Vê-se, também, que o último registro de recebimento do Novo Bolsa Família por Francisca Patrícia deu-se em 06/2024, ou seja, após início do vínculo societário com a Nitro Dance Fest que ocorreu dia 20/04/2024".

A 'Nitro Dance' citada na investigação se trata de uma boate no bairro Serrinha, em Fortaleza, ligada à facção. O local sediava festas com apologia à organização criminosa e estava sob gerência de Patrícia até fevereiro deste ano, quando foi interditada durante a Operação Fim de Festa, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

Na época da operação, o MPCE divulgou que a boate era "responsável pela promoção de eventos festivos com apologia ao crime organizado e funcionaria como reduto destinado ao fortalecimento dos interesses da facção criminosa, principalmente do núcleo subordinado a uma das principais lideranças de uma facção criminosa de origem carioca, preso preventivamente em 2023".

O homem preso em 2023 é Francisco Anderson Rabelo, conhecido como 'Nem Gato' e 'Véi', apontado como liderança local do CV.

Conforme o MP, desde a prisão do esposo, 'Patroa' vinha atuando sob as ordens do marido. Para desarticular o grupo, foi deflagrado no último mês uma nova operação, denominada de 'Extramuros'.

PARCEIRO NA FACÇÃO

Segundo a investigação, ao longo de 2024 e 2025, outro homem esteve como parceiro de Francisca Patrícia para comandar a facção.

Francisco Bruno Holanda Lima, o 'BH', ficou no 'papel' como sócio-administrador da Nitro Dance Fest, "promoveu e integrou, pessoalmente, organização criminosa, qual seja, a facção conhecida como Comando Vermelho (CV), especificamente o núcleo de atuação no bairro da Serrinha e proximidades, nesta capital".

Bruno Holanda era quem organizava, promovia e divulgava nas redes sociais os eventos festivos na casa de entretenimento. Em abril de 2025, ele foi formalmente denunciado.

Bruno também teria cometido o crime de corrupção ativa. Para conseguir promover as festas da facção, ele contava com apoio de um funcionário público.