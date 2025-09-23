Esposa de criminoso detido, 'Patroa' é presa por chefiar facção em Fortaleza

A esposa de um detento foi presa, nesta terça-feira (23), suspeita de chefiar uma organização criminosa com atuação no bairro Serrinha, em Fortaleza. Chamada de "Patroa" por integrantes da facção, ela atuava sob as ordens do marido, preso desde 2023, apontado como um dos principais líderes do tráfico na Capital.

Um antigo membro do sistema prisional, suspeito de ser um dos principais comparsas do companheiro da mulher, também foi capturado neste dia. Ele é condenado por crimes como tráfico de drogas, roubo e extorsão.

As prisões aconteceram no âmbito da Operação Extramuros, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e com apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil (DTO/PCCE).

Além dos mandados de prisão, foram cumpridos seis de busca e apreensão em residências de indivíduos suspeitos de envolvimento com o crime organizado.

Chefe mandava em facção do presídio através da esposa

Quando foi capturado, há cerca dois anos, o companheiro da "Patroa" era um dos principais chefes do tráfico de drogas em Fortaleza.

No entanto, a reclusão e os muros do sistema prisional não foram o bastante para deter os comandos dele, que continuou a gerenciar a facção através da mulher e do comparsa.

Conforme a apuração das autoridades, por meio da dupla, o chefe da organização criminosa continuou a exercer o comando "extramuros", emitindo ordens de dentro do sistema penitenciário e contando ainda com a participação de outros investigados.

'Patroa' também gerenciava boate ligada ao CV

A esposa do detento também é apontada como responsável por gerenciar uma casa de shows, no bairro Serrinha, ligada à facção Comando Vermelho (CV). Além dela, outro investigado administrava o local, interditado em fevereiro, durante a Operação Fim de Festa, deflagrada pelo Gaeco.

Legenda: A casa de shows era utilizada para reunir membros da facção criminosa Comando Vermelho Foto: Divulgação/ MPCE

Na época, o MPCE divulgou que a boate era "responsável pela promoção de eventos festivos com apologia ao crime organizado e funcionaria como reduto destinado ao fortalecimento dos interesses da facção criminosa, principalmente do núcleo subordinado a uma das principais lideranças de uma facção criminosa de origem carioca, preso preventivamente em 2023".

Ainda conforme o órgão, o estabelecimento serviria tanto para reuniões de faccionados e/ou cooptação de novos membros, quanto para encobrir o cometimento de outras infrações penais, como tráfico de drogas, corrupção de menores (adolescentes) e porte de armas de fogo.

Há registros, inclusive, de brigas generalizadas, com pessoas gravemente feridas, ocorridas em algumas das festas realizadas no local.