Gabrielly Moreira, modelo morta em Pedra Branca, comemorava fim de curso com amigos, diz padrasto

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o padrasto da jovem Gabrielly Moreira, 16 — encontrada morta em uma construção em Pedra Branca (CE) — relatou que a jovem havia saído entre 19h a 20h de quinta-feira (18) para comemorar a conclusão de um curso com amigos.

“Ela tinha finalizado o curso de barbearia um dia antes do ocorrido e saiu para comemorar. A gente não sabia que ela ia para aquele local. A gente achou que ela fosse para algum restaurante”, disse Hércules Sales, de 27 anos.

De acordo com Hércules, por volta da meia-noite de sexta-feira (19), três jovens foram até a casa da família. “Chegaram chamando a gente lá embaixo e disseram que a Gabrielly tinha passado mal. Era para a gente ir até o local”, contou.

Família foi até hospital e a terreno de construção

Hércules afirmou que primeiro foi ao hospital da Cidade, junto da mãe da garota, em uma moto, verificar se o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) havia sido acionado. Em seguida, voltaram para a construção, localizada próxima ao Campo do Gois — um ponto de referência conhecido na Cidade.

“Quando a gente chegou lá, o Samu já estava no local. Ela tava em cima de uma cisterna, na posição reta. Até então, parecia que não tinha ferida, mas tinha umas escoriações no queixo e no pescoço. Era como se tivesse uma pressão grande na pele”, relatou.

Ele disse ainda que havia bebida alcoólica na cena. “Foi encontrado vodka no local”, destacou.

Segundo Hércules, Gabrielly já não apresentava sinais vitais quando a família chegou. “Quando a gente chegou no local, já tinham feito os primeiros socorros e viram que não tinha o que fazer mais não. Ela não foi levada para o hospital”, disse.

A Guarda Municipal da Cidade foi acionada para resguardar o local do óbito até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Família aguarda esclarecimentos

A família aguarda o laudo da Pefoce para entender a causa da morte da jovem, que pode ficar pronto em até 30 dias.

“São muitas versões que estão saindo por aí, e a gente precisa de uma resposta, porque realmente ninguém está entendendo o que aconteceu”, afirmou Hércules.

A adolescente havia encerrado recentemente um relacionamento, mas, segundo o padrasto, não demonstrava problemas de convivência. “Ela era uma menina feliz, nunca mostrou que tinha algum problema com alguém”, disse.