Pais são presos suspeitos de estuprar a filha em Boa Viagem, no Interior do Ceará

Um pai e uma mãe foram presos preventivamente, nesse domingo (21), suspeitos de estuprar a própria filha, que não teve a idade divulgada, em Boa Viagem, município da região do Sertão de Canindé, no Ceará.

O casal, de 46 anos, foi detido pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, no âmbito da 5ª fase da Operação Infância Perdida. Os dois são investigados pelo crime de estupro de vulnerável.

"Demonstramos que aqueles que se atrevam a atentar contra a inocência das nossas crianças e adolescentes, esse será o destino deles: [a prisão]", disse o delegado Gelson Luiz, responsável pelo caso.

Após a captura, conforme o titular, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Crateús, onde estão à disposição da Justiça.