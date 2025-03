Influenciadores do 'Jogo do Tigrinho' têm prisão mantida em audiência de custódia

Os influenciadores Victória Oliveira, Milena Peixoto e Janisson Moura seguem com prisão mantida após passarem por audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira (20). Os três residentes de Juazeiro do Norte, no Ceará, foram presos em meio à Operação Gizé, da Polícia Civil. Eles são suspeitos de lavagem de dinheiro e divulgar jogos de azar, incluindo o conhecido "Tigrinho".

Na audiência, Janisson e Milena receberam prisão preventiva. Já Victória Oliveira conseguiu reverter sua prisão para domiciliar, após comprovar ser mãe de uma criança menor de 12 anos.

A investigação iniciou em maio de 2024, considerando informações das redes sociais dos próprios influenciadores. Eles usavam o Instagram para "divulgar plataformas de cassino online e plataformas que não eram regulamentadas no Brasil, muitas delas com proprietários chineses e de pessoas que residem no exterior", afirmou o delegado do Núcleo de Inteligência de Juazeiro do Norte, Giovani Moraes.

As ações ocorrem no Ceará, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais e Bahia.

No caso dos três influenciadores do Cariri, as investigações apontam que eles utilizavam uma "conta teste" fornecida pelos donos de plataformas para só apresentar lucros.

"Então, seriam lucros irreais que seriam divulgados nas redes sociais aos seguidores e fazendo com que eles apostassem, criassem novos cadastros nessas plataformas. Divulgando cada vez mais aquela vida de ostentação", declarou o delegado Giovani Moraes, delegado do Núcleo de Inteligência de Juazeiro do Norte.

Operação Gizé

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva na Operação Gizé. Três das prisões foram executadas em Juazeiro do Norte — de Victória, Milena e Janisson — e outras três em Minas Gerais, Bahia e Maranhão.

Além das capturas e das apreensões de carros de luxo, a Polícia afirmou que foram bloqueadas as contas bancárias dos suspeitos.

A investigação sobre o caso teve início em maio de 2023, quando as autoridades começaram a acompanhar a rotina dos alvos, que são influenciadores digitais e, basicamente, gravavam vídeos com ganhos fictícios em plataformas de cassino online e publicavam nas redes sociais para captar um número maior de apostadores.

