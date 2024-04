Mulher acompanhada da filha é morta durante assalto em Juazeiro do Norte, no Cariri

Uma mulher de 44 anos foi morta durante um assalto em via pública, na madrugada desta segunda-feira (29), em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. A vítima estava acompanhada da filha em uma motocicleta quando foi abordada pelos criminosos e atingida por disparos de arma de fogo.

Conforme apuração da TV Verdes Mares Cariri, a vítima foi identificada sendo Maria Janaína Dos Santos Alves. Ela trabalhava como agente comunitária de saúde.

Veja momento do assalto:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que as vítimas tiveram bens roubados. Equipes das polícias Civil e Militar, além da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), foram acionadas para atender a ocorrência.

A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte é a unidade responsável por investigar o latrocínio. No local do crime, a Polícia chegou a recolher imagens de câmeras de segurança para auxiliar nas investigações.

Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.